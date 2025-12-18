Apple ετοιμάζει AirTags 2, iPhone χωρίς Dynamic Island και νέο κύμα αυξήσεων λόγω AI

Η Apple φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει σε ένα από τα μεγαλύτερα refresh προϊόντων των τελευταίων ετών, την ώρα που το AI αλλάζει ριζικά την αγορά hardware και οδηγεί σε νέες αυξήσεις τιμών.

Στο νέο επεισόδιο του PRIMETIME TECH, ο DIMITRI G και ο Μάριος (aka Techaholic) σχολιάζουν τις πληροφορίες που έρχονται από την Κίνα και κάνουν λόγο για άμεσες ανακοινώσεις νέων συσκευών από την Apple. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα AirTags 2, με πιθανές αλλαγές στον σχεδιασμό και βελτιώσεις στη λειτουργικότητα, αλλά και νέο HomePod mini, iPad με A19 chip και iPad Air με M4.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Apple εξετάζει και την κυκλοφορία πιο οικονομικών MacBook, με στόχο να προσελκύσει νέο κοινό στο οικοσύστημά της, χωρίς όμως να θυσιάσει την απόδοση. Παράλληλα, αναμένονται και νέα MacBook Pro με M5 Pro και M5 Pro Max, που θα απευθύνονται στους πιο απαιτητικούς χρήστες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές που ετοιμάζονται για τα επόμενα iPhone. Το Dynamic Island, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, ενδέχεται να καταργηθεί, καθώς η Apple δοκιμάζει Face ID και αισθητήρες κάτω από την οθόνη. Αν και υπάρχουν σενάρια για υλοποίηση από το iPhone 18, οι πιθανότητες δείχνουν προς επετειακή έκδοση τα επόμενα χρόνια, με σχεδόν bezel-less σχεδιασμό.

Την ίδια στιγμή, το AI προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά τεχνολογίας. Η εκτόξευση της ζήτησης για RAM και SSD από data centers και AI πλατφόρμες έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις τιμών, με την κατάσταση να θυμίζει έντονα την κρίση των καρτών γραφικών. Σύμφωνα με αναλύσεις, οι αυξήσεις αυτές δεν αναμένεται να είναι προσωρινές.

Παρότι αρκετοί μιλούν για «φούσκα AI», η πραγματικότητα δείχνει ότι η τεχνολογία ενσωματώνεται όλο και πιο βαθιά σε συσκευές και υπηρεσίες, από υπολογιστές και smartphones μέχρι τηλεοράσεις και εταιρικά workflows.

Το PRIMETIME TECH συνεχίζει να καταγράφει και να αναλύει τις εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των καταναλωτών, προσφέροντας καθαρή ματιά πίσω από τα headlines της τεχνολογίας.