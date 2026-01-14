Κουτσουρεύουν τα φοιτητικά επιδόματα

Αντί να αυξηθεί το συνολικό κονδύλι για τα φοιτητικά επιδόματα, το κράτος επιλέγει να καλύψει περισσότερους φοιτητές με το ίδιο ποσό, περιορίζοντας για πολλούς το επίδομα διαβίωσης στο ελάχιστο των €500. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας φοιτητής που με βάση τα κοινωνικοοικονομικά του δεδομένα θα μπορούσε να λάβει το ανώτατο επίδομα διαβίωσης των €1.800, ενδέχεται τελικά να περιοριστεί στο χαμηλότερο ποσό, ώστε να καταστεί δυνατή η στήριξη μεγαλύτερου αριθμού δικαιούχων. Η εικόνα αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ Χρίστου Χριστοφίδη σχετικά με το επίδομα διαβίωσης και τη διαφοροποίηση στο ύψος του.

Καμία αναπροσαρμογή

Για το 2025, το επίδομα διαβίωσης των €1.800 τον χρόνο καταβάλλεται σε φοιτητές που συγκεντρώνουν 27 μόρια και άνω, έναντι 29 που απαιτούνταν προηγουμένως. Αντίστοιχα, το επίδομα σίτισης καταβάλλεται πλέον σε φοιτητές με 14 μόρια και άνω, αντί 16. Παρά τη διεύρυνση των δικαιούχων, τα ποσά των φοιτητικών επιδομάτων παραμένουν αμετάβλητα. Το επίδομα διαβίωσης εξακολουθεί να ανέρχεται στα €1.800 ή €500 τον χρόνο (δηλαδή €150 ή €40 τον μήνα), το επίδομα σίτισης στα €1.092 τον χρόνο (περίπου €90 τον μήνα), το επίδομα πρωτοετούς φοίτησης στα €500 και το επίδομα αεροπορικού εισιτηρίου στα €300. Σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ζωής, με τη στέγαση, τη διατροφή και τις μετακινήσεις να αποτελούν ολοένα και μεγαλύτερη επιβάρυνση για τις οικογένειες, η απουσία οποιασδήποτε αναπροσαρμογής στα ποσά σημαίνει ότι η κρατική στήριξη δεν αυξάνεται αναλογικά με τις ανάγκες.

Από την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι το επίδομα των €500 λειτουργεί ως ελάχιστο δίχτυ ασφαλείας, ώστε να μην αποκλειστούν φοιτητές από οποιαδήποτε στήριξη. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για ποσό που μπορεί να καλύψει ουσιαστικά τα έξοδα διαβίωσης ενός φοιτητή. Η πρακτική αυτή διασφαλίζει ότι κανένας δικαιούχος δεν μένει χωρίς επίδομα, χωρίς όμως να εγγυάται ότι όλοι λαμβάνουν στήριξη ανάλογη των πραγματικών τους αναγκών.

Ίδιος προϋπολογισμός

Το συνολικό κονδύλι για τα φοιτητικά επιδόματα παραμένει στα €10 εκατ. ετησίως. Καθώς, όμως, οι δικαιούχοι αυξάνονται, το ίδιο ποσό καλείται να καλύψει περισσότερους φοιτητές. Η αναφορά του υπουργείου ότι στόχος είναι η καταβολή πληρωμών στον μέγιστο δυνατό αριθμό δικαιούχων αποτυπώνει τη λογική της διάχυσης των διαθέσιμων πόρων, χωρίς αύξηση του ύψους της στήριξης.