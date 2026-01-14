Σημαντική διεθνής διάκριση για τη CYMEPA από το FEE

Η Κυπριακή Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA) ενημερώθηκε, επίσημα, από το Foundation for Environmental Education (FEE) ότι η πρότασή της για χρηματοδότηση για τη δράση Ecosystems Restoration Education ERE (στο πλαίσιο του προγράμματος LEAF – Learning about Ecosystems and Forests) έχει επιλεγεί μαζί με τρεις άλλες προτάσεις παγκοσμίως.

Το πρόγραμμα LEAF υλοποιείται σε 28 χώρες, ωστόσο για το έργο Ecosystems Restoration Education (ERE) επιλέχθηκαν φέτος μόνο οι εξής χώρες:

· Κύπρος (CYMEPA)

· Αργεντινή

· Μαλαισία

· Αρμενία

Η πρόταση της CYMEPA με τίτλο «Join the FBI: Forest Bureau of Investigation» απέσπασε ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη δημιουργικότητα και την ψηλή προοπτική κλιμάκωσής της, μέσα από εκπαιδευτικά εργαλεία, σχολικά προγράμματα και ψηφιακούς πόρους που συνδέουν την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την υγιή διαβίωση και την αειφορία. Η κυπριακή πρόταση περιλαμβάνει έρευνα σε δάση, διαγωνισμούς περιβαλλοντικής αποκατάστασης σε γειτονιές, σχολικά προγράμματα κηπουρικής και ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους, θεματικές που θα κινητοποιήσουν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και μαθητών, ενισχύοντας τη σύνδεση της εξερεύνησης των δασών με τα συστήματα τροφίμων και την υγιή διαβίωση.

Η εγκεκριμένη χρηματοδότηση ανέρχεται σε €5.000. Στην πρόταση ενσωματώθηκε και το στοιχείο Magic World of Culture από το έργο Net Zero 4 Youth, ενισχύοντας τον διαθεματικό και καινοτόμο χαρακτήρα της δράσης.

Τί είναι το έργο ERE

Το έργο Ecosystems Restoration Education (ERE), στο πλαίσιο του προγράμματος LEAF (Learning about Ecosystems and Forests, www.leaf.global), συνδέει εκπαιδευτικούς και μαθητές με τη φύση μέσα από βιωματικά έργα, με στόχο την ενσωμάτωση της πρακτικής αποκατάστασης του περιβάλλοντος στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ενισχύοντας την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και αντιμετωπίζοντας την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων.

Το πρόγραμμα μετατρέπει φυσικούς χώρους σε «ζωντανές τάξεις» αποκατάστασης, καλλιεργώντας δεξιότητες στη φροντίδα ενδιαιτημάτων, τη βιοποικιλότητα και τις βιώσιμες πρακτικές.

Τόσο το ERE όσο και το LEAF υλοποιούνται από το Foundation for Environmental Education (FEE, www.fee.global) του οποίου η CYMEPA είναι μέλος. Το FEE είναι Supporting Partner του UN Decade on Ecosystems Restoration (Δεκαετία για την Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων των Ηνωμένων Εθνών), προσαρμόζοντας τις δράσεις σε τοπικό επίπεδο και καθιστώντας την εκπαίδευση για την αποκατάσταση προσιτή σε παγκόσμια κλίμακα.