Γενικό Λογιστήριο: Οι μισθοί των κυβερνητικών αξιωματούχων και δημοσίων

Τους μισθούς των κρατικών αξιωματούχων και των κρατικών υπαλλήλων για το 2026, δημοσιοποίησε το γενικό λογιστήριο.

Ο καθαρός μηνιαίος μισθός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι €9.145, του Γενικού και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, του Προέδρου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου €9207.

Ο πρόεδρος και οι δικαστές του Εφετείου αμείβονται με μισθό €8331 και η Πρόεδρος της Βουλής με €7461.

Η πιο πάνω πληροφόρηση είναι αναρτημένη κάτω από την Ενότητα “Τομείς”, Υποενότητα “Μισθολογικές Υπηρεσίες/ Μισθοί” και επιλογή “Απολαβές Δημόσιων Υπαλλήλων και Κρατικών Αξιωματούχων”. Οι ισχύοντες πίνακες μισθοδοσίας για το 2026 παρουσιάζονται ξεχωριστά μέσα στην εν λόγω ενότητα, στους πιο κάτω συνδέσμους:

• Ισχύοντες Πίνακες Μισθοδοσίας Δημοσίων Υπαλλήλων

• Ισχύοντες Πίνακες Μισθοδοσίας Κρατικών Αξιωματούχων

«Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους ενισχύει τη λογοδοσία των κρατικών υπηρεσιών και επιτρέπει στον πολίτη να τις καθιστά περισσότερο υπόλογες. Η αρχή της διαφάνειας έχει ενσωματωθεί στο νομοθετικό πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και χρηματοοικονομικού ελέγχου της Δημοκρατίας, μέσω σχετικών ρυθμιστικών προνοιών, από το 2014», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Στο πλαίσιο αυτό, σημεώνεο, η αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται προς το κοινό από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αποτελεί διαρκή και επιτακτική ανάγκη. Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Υπηρεσίας www.treasury.gov.cy, και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για παροχή χρήσιμης, αξιόπιστης και έγκαιρης πληροφόρησης, επικαιροποιούνται και δημοσιεύονται, ανά εξάμηνο, οι μισθολογικές απολαβές των κρατικών αξιωματούχων και υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που πληρώνονται με πάγιο μισθό), ανά κλίμακα και βαθμίδα.

Διευκρινίζεται ότι, το ποσό των καθαρών μισθολογικών απολαβών που παρουσιάζεται, βασίζεται αποκλειστικά στις θεσμικές αποκοπές.

Όσον αφορά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, έχουν ληφθεί υπόψη οι αναθεωρημένες φορολογικές κλιμακώσεις που τέθηκαν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετες αφαιρέσεις, απαλλαγές ή εκπτώσεις καθώς και άλλα εισοδήματα που ενδεχομένως να ισχύουν κατά περίπτωση.