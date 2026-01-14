Η Ledra Advertising Ltd αποχαιρετά τον ιδρυτή της, Γιώργο Βασιλείου

Την απώλεια του ιδρυτή της, Γιώργου Βασιλείου, πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανακοίνωσε με βαθιά θλίψη η Ledra Advertising.

Ο Γιώργος Βασιλείου υπήρξε πρωτοπόρος της διαφημιστικής επικοινωνίας, ιδρύοντας τη δεκαετία του ’60 μία από τις πρώτες διαφημιστικές εταιρείες στην Κύπρο και συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του κλάδου.

Το όραμα, οι αξίες και η διορατικότητά του παραμένουν μέχρι σήμερα θεμέλιο της φιλοσοφίας και της πορείας της εταιρείας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Με βαθιά θλίψη, η εταιρεία Ledra Advertising αποχαιρετά τον ιδρυτή της, Γιώργο Βασιλείου, πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας μια σημαντική παρακαταθήκη τόσο για τον τόπο όσο και τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου.

Ο ελλιπών, με μια πρωτοποριακή κίνηση για την εποχή, ίδρυσε τη δεκαετία του ‘60 μία εκ των πρώτων διαφημιστικών εταιρειών στην Κύπρο με την επωνυμία Ledra Advertising και έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη της σύγχρονης διαφημιστικής βιομηχανίας. Με τόλμη και διορατικότητα αφουγκράστηκε τις τάσεις εξέλιξης και άνοιξε το δρόμο στη δημιουργική διαφημιστική επικοινωνία.

Για τη Ledra Advertising, ο Γιώργος Βασιλείου δεν υπήρξε απλώς ιδρυτικό στέλεχος, ήταν ο άνθρωπος που όρισε τις αξίες, το όραμα, την κουλτούρα δράσης, στοιχεία που συνεχίζουν να καθοδηγούν την εταιρεία μέχρι και σήμερα.

Καλό παράδεισο, Πρόεδρέ μας. Θα βρίσκεσαι πάντα στις θύμησές μας.