Oι νέοι ξεδιπλώνουν ιδέες και σχεδιάζουν νεανικές κοινότητες

Με την παρουσίαση πληθώρας καινοτόμων ιδεών και προτάσεων, στο πλαίσιο εκδήλωσης υπό τον τίτλο «Pitch Your Ideas», ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 6ος και τελευταίος κύκλος του προγράμματος Young Cities.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και συμμετοχική πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ) και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ). Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και η ενεργή συμμετοχή των νέων στην αντιμετώπιση προκλήσεων σε τοπικό επίπεδο. Μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προτάσεων, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία «Νεανικών Πόλεων», ενισχύοντας τη θετική κοινωνική επιρροή και βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των δημοτών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως σήμερα, το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί σε 29 Δήμους και Κοινότητες παγκύπρια, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και τη σημασία του ρόλου των νέων στη διαμόρφωση των τοπικών κοινωνιών. Μάλιστα, το πρόγραμμα Young Cities βραβεύτηκε τον Μάρτιο του 2024 με το Certificate of Good Practice στα European Public Sector Awards (EPSA) 2023–2024, στην κατηγορία «Innovation in Public Administration» στο Μάαστριχτ, αναγνωρίζοντας τον καινοτόμο χαρακτήρα και τον κοινωνικό του αντίκτυπο.

Η άκρως επιτυχημένη εκδήλωση με την οποία ολοκληρώθηκε ο 6ος κύκλος του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2026 στην κοινότητα Κάτω Δρυς, με τη συμμετοχή νέων από τους Δήμους και τις Κοινότητες που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, καθώς και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, στον 6ο Κύκλο του Young Cities συμμετείχαν ο Δήμος Λεμεσού και οι Κοινότητες Λόφου, Κοιλανίου, Πάνω Κυβίδων, Κόρνου και Νικηταρίου. Στη διάρκεια της εκδήλωσης οι νέοι παρουσίασαν καινοτόμες και εφαρμόσιμες ιδέες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κοινοτήτων τους. Μεταξύ άλλων, οι προτάσεις αφορούσαν τη δημιουργία κέντρου αθλητισμού και πολιτισμού, ποδηλατικού σταθμού, οικήματος νεολαίας, πράσινου κόμβου νεολαίας (κήπου δημιουργικότητας), βοτανικού κήπου, καθώς και θερινού κινηματογράφου.

Η συμμετοχή πυρόπληκτων κοινοτήτων της ορεινής Λεμεσού στον 6ο κύκλο του προγράμματος, της Λόφου και του Κοιλανίου, οι οποίες επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού, υπογραμμίζει τη σημασία της ενίσχυσης της πρόσβασης των νέων σε δομημένες δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, ανεξαρτήτως των συνθηκών που επικρατούν, ώστε να μπορούν να συμβάλουν ενεργά στην κοινωνική συνοχή, την ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων, κ. Παναγιώτης Τρισόκκας, στάθηκε στη σημασία πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα Young Cities, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού της ΕΑΣ, για την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ενεργού συμμετοχής των νέων. «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τα αποτελέσματα των έξι κύκλων του προγράμματος Young Cities. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή των νέων αποδείχθηκε εμπράκτως ότι οι νέοι μας δεν είναι απλοί θεατές των εξελίξεων, αλλά ενεργοί διαμορφωτές του μέλλοντος τους. Μέσα από τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την ανάληψη πρωτοβουλιών, καλλιεργούνται δεξιότητες ζωής που λειτουργούν ως ισχυροί προστατευτικοί παράγοντες πρόληψης και ενδυνάμωσης» σημείωσε.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ, Κωνσταντίνα Αχιλλέως, συνεχάρη τους νέους για τη συμμετοχή και την ενεργή τους παρουσία, τονίζοντας ότι μέσα από το πρόγραμμα αξιοποίησαν την ευκαιρία να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να συνεργαστούν και να δώσουν οι ίδιοι λύσεις σε πραγματικές ανάγκες της κοινότητάς τους

Ο Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης στο Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI), Δρ. Σωτήρης Θεμιστοκλέους, ανέφερε ότι «το Young Cities αποδεικνύει ότι οι νέοι δεν είναι απλώς το μέλλον – είναι οι αρχιτέκτονες του σήμερα. Όταν τους δίνεις τα σωστά εργαλεία, τη γνώση και την ελευθερία να φανταστούν και να δημιουργήσουν, μπορούν να επανασχεδιάσουν τον κόσμο γύρω τους. Στο CSI πιστεύουμε ότι η αλλαγή ξεκινά από μικρές, τοπικές δράσεις που μπορούν να έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Οι νέοι του προγράμματός μας δείχνουν καθημερινά ότι το μέλλον μπορεί να είναι πιο δίκαιο, πιο δημιουργικό και πιο βιώσιμο – και ότι όταν σχεδιάζουμε όλοι μαζί, τίποτα δεν είναι αδύνατο».

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μέχρι σήμερα περισσότεροι από 450 νέοι και νέες, ενώ έχουν αναπτυχθεί ποικίλες ιδέες, όπως θεματικά πάρκα, χώροι πολυμέσων και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις.

Το Young Cities υλοποιείται από τους ανάδοχους φορείς Center for Social Innovation (CSI) και Research and Education of Social Empowerment and Transformation (RESET).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στον πιο κάτω σύνδεσμο https://youngcities.org