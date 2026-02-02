Το 15% του κυπριακού πληθυσμού δυσκολεύεται να διατηρήσει το σπίτι του ζεστό

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων που δεν μπορούσαν να διατηρήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό παρατηρήθηκαν στη Βουλγαρία και την Ελλάδα (και οι δύο 19,0%), ακολουθούμενα από τη Λιθουανία (18,0%) και την Ισπανία (17,5%).

Το 2024, το 14,6% του πληθυσμού της Κύπρου δεν ήταν σε θέση να διατηρήσει το σπίτι του επαρκώς ζεστό, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat. Σε σχέση με το 2023, καταγράφεται βελτίωση καθώς το αντίστοιχο ποσοστό έφθανε το 17,1%. Βελτίωση καταγράφεται και στην ΕΕ με 9,2% του πληθυσμού να δυσκολεύεται να διατηρήσει το σπίτι του ζεστό έναντι 10,6% το 2023.

Αντίθετα, η Φινλανδία (2,7%), η Πολωνία και η Σλοβενία ​​(και οι δύο 3,3%), και η Εσθονία και το Λουξεμβούργο (και οι δύο 3,6%) ανέφεραν τα χαμηλότερα ποσοστά.

 

