Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και ΠΑΣΥΚΑΦ τίμησαν την Eurobank για τη διαχρονική της στήριξη

Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Eurobank στο πλαίσιο εκδηλώσεων που ανέδειξαν την αξία της κοινωνικής προσφοράς και τη δύναμη των συνεργασιών με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Η Τράπεζα τιμήθηκε από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ), ως αναγνώριση της διαχρονικής της δέσμευσης στη στήριξη της κοινωνίας και ιδιαίτερα των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Η διάκριση από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα απονεμήθηκε στο πλαίσιο δείπνου τιμής και ευχαριστιών που πραγματοποιήθηκε προς αναγνώριση των διαχρονικών υποστηρικτών και συνοδοιπόρων του Ιδρύματος στο σπουδαίο ανθρωπιστικό και επιστημονικό έργο που επιτελεί. Η «Συμμαχία Ζωής» της Eurobank με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα ξεκίνησε πριν από τέσσερα χρόνια και εξελίχθηκε σε μια στρατηγική συμμαχία με κοινό όραμα έναν κόσμο χωρίς λευχαιμία. Από το 2021, η συνεργασία περιλαμβάνει τη χορηγία της ετήσιας Τελετής Βράβευσης Δοτών, τη στήριξη του «Μήνα Λευχαιμίας» κάθε Σεπτέμβριο, τη διοργάνωση δειγματοληψιών από το προσωπικό της Τράπεζας για την ενίσχυση του Κυπριακού Αρχείου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, καθώς και τη δημιουργία Σταθμών Εγγραφής Νέων Εθελοντών Δοτών, ώστε η εγγραφή να γίνεται πιο εύκολη και προσβάσιμη.

Η δεύτερη διάκριση απονεμήθηκε στην Eurobank από τον ΠΑΣΥΚΑΦ, στο πλαίσιο Τελετής Βράβευσης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και ήταν αφιερωμένη στη συμβολή των χορηγών και συνεργατών που στηρίζουν το έργο του Οργανισμού προς όφελος των ατόμων με εμπειρία καρκίνου και των οικογενειών τους. Η εκδήλωση εντάχθηκε στο νέο εταιρικό πρόγραμμα στήριξης “Ambassadors of Life”, με την Eurobank να βραβεύεται για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή της στο έργο του Συνδέσμου, αλλά και τη συμβολή της στην Εκστρατεία Ενημέρωσης και Οικονομικής Στήριξης «Μαζί στη Ζωή».

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαίωσαν τη φιλοσοφία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank, η οποία βασίζεται στην πεποίθηση ότι ο ρόλος ενός τραπεζικού ιδρύματος εκτείνεται πέρα από τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Με αίσθημα ευθύνης και ανταποδοτικότητας προς την κοινωνία, η Eurobank επενδύει στους ανθρώπους, στηρίζει οργανισμούς με σημαντικό κοινωνικό έργο και συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία μιας βιώσιμης και συμπεριληπτικής κοινωνίας.