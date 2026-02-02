Μιχαηλίδου προς Δημητρίου: Το νέο σύστημα αξιολόγησης εφαρμόζεται ήδη – Δεν τίθεται θέμα καθυστέρησης

Σαφές μήνυμα ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δεν βρίσκεται σε αναμονή διαλόγου αλλά σε φάση εφαρμογής στέλνει η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, απαντώντας με επιστολή της προς την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου.

Η υπουργός υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται από τη στιγμή της ψήφισής της, χωρίς παρεκκλίσεις και καθυστερήσεις, με όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

«Η μεταρρύθμιση δεν ήταν ούτε αποσπασματική ούτε αιφνιδιαστική»

Στην επιστολή της, η Αθηνά Μιχαηλίδου τονίζει ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης δεν προέκυψε αποσπασματικά ούτε αιφνιδιαστικά, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας και θεσμικής ευθύνης, ενταγμένο στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σαφή ορόσημα και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τη χώρα.

Η κυβέρνηση, σημειώνει, έθεσε τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση ως προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας τόσο τη σημασία της για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης όσο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε εξέλιξη επιτροπή, κριτήρια και επιμορφωτικές δράσεις

Η υπουργός ξεκαθαρίζει ότι η νομοθεσία εφαρμόζεται από τη στιγμή της ψήφισής της, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις μεταβατικές διατάξεις που ενέκρινε η Βουλή των Αντιπροσώπων. Όπως αναφέρει, η σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οριστικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, καθώς και η σταδιακή εφαρμογή των επιμέρους φάσεων του συστήματος, αποδεικνύουν στην πράξη τη βούληση της κυβέρνησης για συνεπή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου.

Νέες θέσεις και μειώσεις διδακτικού χρόνου

Για πληρέστερη ενημέρωση, η υπουργός παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν ήδη ενσωματωθεί και προχωρούν σε υλοποίηση στο πλαίσιο του νέου συστήματος αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων προβλέπονται:

η δημιουργία 55 νέων θέσεων επιθεωρητών,

η δημιουργία 540 θέσεων Ανώτερου Εκπαιδευτικού,

η μείωση μίας διδακτικής περιόδου για κάθε νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό και δύο διδακτικών περιόδων για κάθε μέντορα,

μειώσεις διδακτικού χρόνου για Βοηθούς Διευθυντές Α΄ που ασκούν καθήκοντα υπεύθυνου τομέα,

πρόνοιες για σχολεία χωρίς Βοηθό Διευθυντή Α΄, ώστε ο ρόλος του παιδαγωγικού συμβούλου να ασκείται από έμπειρο εκπαιδευτικό,

καθώς και μειώσεις διδακτικών περιόδων για διευθυντές που έχουν διδακτικά καθήκοντα, ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικότερα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

«Κοστολογημένη και ρεαλιστική πολιτική επιλογή»

Η Αθηνά Μιχαηλίδου επισημαίνει ότι οι πρόνοιες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, τις νέες θέσεις, τις μειώσεις διδακτικού χρόνου και το δημοσιονομικό κόστος είχαν ενσωματωθεί από την αρχή στον συνολικό σχεδιασμό της μεταρρύθμισης. Όπως αναφέρει, οι σχετικές πρόνοιες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, καταδεικνύοντας ότι πρόκειται για μια κοστολογημένη και ρεαλιστική πολιτική επιλογή.

Τι έθεσε στην επιστολή της η Αννίτα Δημητρίου

Στην επιστολή της προς την υπουργό Παιδείας, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού υπενθυμίζει ότι το κόμμα της είχε από καιρό αναγνωρίσει την ανάγκη για ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Παρά τις επιμέρους διαφωνίες και επιφυλάξεις, για τις οποίες κατατέθηκαν τροπολογίες στη Βουλή, ο ΔΗΣΥ στήριξε τη μεταρρύθμιση, όπως σημειώνει.

Η Αννίτα Δημητρίου αναφέρει ότι η ψήφιση της νομοθεσίας αποτελεί το πρώτο βήμα μιας πορείας που εκτείνεται μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος τον Σεπτέμβριο του 2028 και υπογραμμίζει πως δεν πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Κατά την άποψή της, απαιτείται χωρίς καθυστέρηση η έναρξη της διαβούλευσης για όλα όσα απορρέουν από το νέο σχέδιο αξιολόγησης, στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης Επιτροπής Παρακολούθησης, με παραπομπή τυχόν διαφωνιών στον θεσμικό διάλογο.

Στην επιστολή της, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ επισημαίνει επίσης την ανάγκη ύπαρξης ενός συμφωνημένου οδικού χάρτη που να διασφαλίζει τη δίκαιη, αξιοκρατική και αποτελεσματική εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Τονίζει ότι το νέο σχέδιο επιβάλλει σοβαρές διοικητικές υποχρεώσεις και, ως εκ τούτου, καθιστά απαραίτητη την ουσιαστική στήριξη και στελέχωση της σχολικής μονάδας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι το ζήτημα αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στις προτάσεις για τον προϋπολογισμό του 2027.

Η Αννίτα Δημητρίου αναφέρει ακόμη ότι αναμένεται ο συμφωνημένος οδικός χάρτης να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων μαζί με τους Κανονισμούς για τα αναλυτικά κριτήρια του κάθε πυλώνα αξιολόγησης, οι οποίοι –όπως υπενθυμίζει– έχει δηλωθεί ότι θα κατατεθούν την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2026. Καταλήγοντας, σημειώνει ότι η στήριξη του νομοσχεδίου από πλευράς ΔΗΣΥ δεν ήταν «εν λευκώ», αλλά στη βάση συγκεκριμένων δεσμεύσεων και διαβεβαιώσεων για συμμετοχική, συναινετική και παραγωγική εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης.