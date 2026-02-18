The Junior and Senior School: Το Pitch Point 2026 εγκαινιάστηκε με επιτυχία, αναδεικνύοντας τη νέα γενιά επιχειρηματιών

Μια ημέρα αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργική σκέψη και τη συνεργασία έλαβε χώρα στις 31 Ιανουαρίου 2026 στο The Junior and Senior School-Senior School Campus.

Πρόκειται για το Pitch Point 2026, μια νέα εκδήλωση αφιερωμένη στην επιχειρηματικότητα, η οποία έφερε κοντά περισσότερους από 70 μαθητές σχολείων από όλη την Κύπρο, εκπαιδευτικούς, ανθρώπους του επιχειρείν και επαγγελματίες της αγοράς.

Στόχος του Pitch Point 2026 να ενθαρρύνει τους νέους να σκεφτούν επιχειρηματικά και να τους δώσει την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε ένα ρεαλιστικό και υποστηρικτικό περιβάλλον. Μαθητές ηλικίας 14 ετών και άνω συμμετείχαν σε παρουσιάσεις επιχειρηματικών ιδεών, δείχνοντας τη φαντασία τους και αποδεικνύοντας την κριτική σκέψη που τους διακατέχει και την ουσιαστική κατανόηση των σύγχρονων προβλημάτων της αγοράς.

Το Pitch Point 2026 ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία από μαθητές και ιδρύθηκε από τη Nikki, μαθήτρια του Year 11 του The Junior and Senior School, μαζί με την ομάδα της — Fatima, Emma, Ioanna, Marcus, Sylvia και Νεφέλη.

Στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν έναν χώρο όπου οι νέοι θα μπορούν να εκφραστούν, να πειραματιστούν και να γνωρίσουν τον κόσμο της επιχειρηματικότητας από μικρή ηλικία. Την προσπάθεια τους στήριξε ο κύριος Γιάννης Πίπης Επικεφαλής του Τμήματος Επιχειρηματικών Σπουδών του σχολείου.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία της κυρίας Έλενας Ανδρέου, Διευθύνουσας Συμβούλου της McDonald’s Κύπρου, η οποία μίλησε στους μαθητές για την επαγγελματική της πορεία, τις προκλήσεις της ηγεσίας και τη σημασία της καινοτομίας στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο. Κατά τη διάρκεια του Pitch Point 2026, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν ιδέες και να λάβουν χρήσιμη καθοδήγηση, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους τόσο στην παρουσίαση όσο και στη διαμόρφωση επιχειρηματικής σκέψης.

Στο τελικό στάδιο της εκδήλωσης, οι ομάδες παρουσίασαν τις ιδέες τους μπροστά σε επενδυτές — τον κύριο Βασίλειο Βραχίμη, τον κύριο Κάρολο Γιωργαλλή και τον κύριο Matias Militaru — οι οποίοι μοιράστηκαν την εμπειρία τους και παρείχαν ουσιαστικές συμβουλές.

Το κλίμα της ημέρας ήταν ζωντανό και ενθουσιώδες, συνδυάζοντας τη σοβαρότητα της προσπάθειας με τον αυθορμητισμό και τη δημιουργικότητα των νέων συμμετεχόντων, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της επόμενης γενιάς των καινοτόμων ανθρώπων.

Το πρώτο Pitch Point έδειξε ξεκάθαρα ότι οι νέοι διαθέτουν ιδέες, όραμα και διάθεση να περάσουν από τη σκέψη στην πράξη. Παράλληλα δημιούργησε έναν χώρο όπου η μάθηση συνδέθηκε με την πράξη και όπου η μαθητική φιλοδοξία βρήκε στήριξη και αναγνώριση.

Χορηγοί της εκδήλωσης:

Gold Sponsor: Petrolina

Bronze Sponsors: McDonald’s Cyprus, Dentistar, Law Lab, Cypin, Astra Car Leasing, National Bank of Greece, CT Rooms, By the Bridge

Υποστηρικτές: Frou Frou Biscuits, Zorbas Bakeries, Costa Coffee, Landas Colour