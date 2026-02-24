Δημόσια διάλεξη στο ΤΕΠΑΚ: «Το να είσαι άνθρωπος σε έναν ψηφιακό κόσμο»

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) φιλοξενεί την καθηγήτρια Μύρια Γεωργίου, από το London School of Economics (LSE), σε δημόσια διάλεξη με τίτλο «Το να είσαι άνθρωπος σε έναν ψηφιακό κόσμο».

Η διάλεξη εστιάζει στις πολιτικές, ηθικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ψηφιακής ζωής, αντλώντας αφετηρία από το βιβλίο της καθηγήτριας Γεωργίου «Being Human in Digital Cities».

Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαμορφώνουν τις σύγχρονες πόλεις και, κατ’ επέκταση, την ίδια την ανθρώπινη καθημερινότητα. Η ευρεία χρήση των smartphones και η διαρκής συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στην πόλη, για εργασία, αναψυχή, αλλά ακόμη και για τη δημιουργία προσωπικών σχέσεων.

Την ίδια στιγμή, οι τεχνολογίες στις οποίες έχουμε μάθει να βασιζόμαστε λειτουργούν ως κρίσιμες υποδομές, με σημαντικές πολιτικές, ηθικές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις, διαστάσεις που συχνά παραβλέπονται.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00, στο Κτήριο του ΤΕΠΑΚ «Δράκος» (οδός Αθηνών), αίθουσα 101.