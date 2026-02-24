Τυροκόμοι για αφθώδη πυρετό: «Ώρα ευθύνης, συντονισμού και άμεσης δράσης» - Κίνδυνος για εξαγωγές και οικονομία

Την έντονη ανησυχία του για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού που εντοπίζονται σε κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας Λάρνακας εκφράζει ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση που απαιτεί υπευθυνότητα, ψυχραιμία, συντονισμό και άμεση δράση.

Όπως αναφέρει, η εμφάνιση του αφθώδους πυρετού δεν αποτελεί απλώς κτηνιατρικό ζήτημα, αλλά επηρεάζει άμεσα την αγροτική παραγωγή, την τυροκομία, τις εξαγωγές και συνολικά την οικονομία του τόπου. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν με τη μέγιστη επιχειρησιακή επάρκεια όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού της νόσου, με ενίσχυση των ελέγχων, της επιτήρησης και της αυστηρής εφαρμογής των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία να προχωρήσουν άμεσα και σε βάθος στη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την εμφάνιση και τη διασπορά της νόσου, υπογραμμίζοντας ότι πληροφορίες για πιθανή παράνομη διακίνηση ζωοτροφών από τα κατεχόμενα πρέπει να εξεταστούν με απόλυτη αυστηρότητα. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης, κάνει λόγο για πράξεις εγκληματικής ανευθυνότητας που θέτουν σε κίνδυνο ολόκληρο τον παραγωγικό τομέα.

Έκκληση απευθύνεται και προς τους κτηνοτρόφους, ώστε να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, να εφαρμόζουν χωρίς καμία παρέκκλιση τα μέτρα βιοασφάλειας και να ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη περιστατικών στις μονάδες τους, σημειώνοντας ότι ακόμη και μία αμέλεια μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες στην παραγωγική αλυσίδα.

Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος αναγνωρίζει τις προσπάθειες του Υπουργείου Γεωργίας και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τη διαχείριση της κατάστασης, τονίζοντας ότι η στενή συνεργασία μεταξύ αρχών και παραγωγικών φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Όπως επισημαίνεται, τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ήδη ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους και τα προϊόντα τους είναι απολύτως ασφαλή, καθώς ο αφθώδης πυρετός δεν επηρεάζει τη δημόσια υγεία ούτε μεταδίδεται μέσω των τροφίμων στον άνθρωπο.