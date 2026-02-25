Παναγιώτου: Ζητά εξαίρεση λόγω... δημοσίου συμφέροντος για τον διορισμό της στη Δημόσια Εκπαίδευση

Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση του διορισμού της υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, στη Δημόσια Εκπαίδευση, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η υπουργός απέστειλε επιστολή προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), μέσω δικηγόρου, ζητώντας εκ νέου αναστολή του διορισμού της για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Υπενθυμίζεται ότι μετά την αναστολή διορισμού που της παραχωρήθηκε τον Αύγουστο του 2025 για περίοδο ενός έτους η κ. Παναγιώτου περιλήφθηκε εκ νέου στις αρχές Φεβρουαρίου 2026 στη λίστα διοριστέων που δημοσιοποίησε η ΕΕΥ. Στη σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή καλούσε τους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο να δηλώσουν έως τις 20 Φεβρουαρίου κατά πόσον αποδέχονται ή όχι τον διορισμό τους, ο οποίος έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Αντί αποδοχής ή άρνησης του διορισμού, η υπουργός υπέβαλε νέο αίτημα αναστολής, το οποίο θα εξεταστεί τις επόμενες ημέρες από την ΕΕΥ.

Πάντως, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα αναστολής διορισμού μόνο μία φορά. Σε περίπτωση μη αποδοχής διορισμού μετά την παρέλευση της αναστολής, ο εκπαιδευτικός διαγράφεται από τον κατάλογο διοριστέων και δεν δύναται να επανέλθει. Η πρόνοια αυτή εφαρμόζεται οριζόντια, ανεξαρτήτως των λόγων που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της ΕΕΥ καταγράφεται έντονος προβληματισμός, με την πλειοψηφία των μελών να εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο χορήγησης δεύτερης αναστολής, καθώς κάτι τέτοιο θα κινείτο εκτός του γράμματος του νόμου και ενδέχεται να δημιουργήσει προηγούμενο για ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2025, όταν η κ. Παναγιώτου έλαβε για πρώτη φορά διορισμό ως καθηγήτρια φιλολογικών, είχε υποβάλει αίτημα αναστολής για έναν χρόνο, επικαλούμενη λόγους δημοσίου συμφέροντος λόγω της υπουργικής της ιδιότητας. Το αίτημα είχε εγκριθεί ομόφωνα από την ΕΕΥ. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει αναστολή διορισμού κυρίως για λόγους υγείας, εγκυμοσύνης ή συνέχισης σπουδών. Παρά ταύτα, η ΕΕΥ εξετάζει κατά περίπτωση και άλλα αιτήματα, όπως εκπαιδευτικών που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και λαμβάνουν διορισμό λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Και σε αυτές, όμως, τις περιπτώσεις η αναστολή παραχωρείται μόνο για ένα έτος.

Περαιτέρω ερωτήματα εγείρονται σε σχέση με τον χρόνο ισχύος του διορισμού. Ο διορισμός της κ. Παναγιώτου γίνεται μέσω του καταλόγου διοριστέων, ο οποίος καταργείται στις 31 Αυγούστου 2027. Αν δοθεί νέα αναστολή, ο διορισμός θα μετατεθεί για την 1η Σεπτεμβρίου 2027, ημερομηνία κατά την οποία ο εν λόγω κατάλογος δεν θα υφίσταται πλέον.