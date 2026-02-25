Έρχεται ψυχρή εισβολή, αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται χιόνια, βροχές και ισχυροί άνεμοι

Πυροβολισμός σε οικία στη Λεμεσό: Τραυματίστηκε 25χρονη - Υπό κράτηση 26χρονος

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 26χρονος βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες γύρω στις 18:20 σε βοηθητική οικία στη Λεμεσός, όταν κυνηγετικό όπλο εκπυρσοκρότησε τραυματίζοντας 25χρονη στο πόδι.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, στην οικία διαμένουν 26χρονος και η 25χρονη συμβία του, αμφότεροι Ελληνοκύπριοι. Οι δύο φέρονται να ασχολούνταν με τη συντήρηση κυνηγετικού όπλου που ανήκει στην 25χρονη, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όπλο εκπυρσοκρότησε.

Η 25χρονη τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λεμεσό. Στη συνέχεια διακομίστηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία, όπου και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 26χρονος βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ διερευνώνται αδικήματα που αφορούν παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις, καθώς και πρόκληση τραυματισμού.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

