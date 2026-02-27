ΤΕΠΑΚ: Αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες 154 εστίες - Δείτε φωτογραφίες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για να λειτουργήσουν στην ώρα τους και με σωστός τρόπο οι πρώτες 154 από τις 487 φοιτητικές εστίες που κατασκευάζονται στο Βερεγγάρια στα Πολεμίδια. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτές θα πρέπει να παραδοθούν (Ιούλιο του 2026) και να είναι έτοιμες προς χρήση τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή τον Σεπτέμβριο του 2027 θα πρέπει να παραδοθούν και οι υπόλοιπες 350 αλλά και το σύνολο των υποδομών που περιλαμβάνει η μεγάλη επένδυση του ΤΕΠΑΚ στην περιοχή.

Το συνολικό έργο αποτελείται από εννιά κτήρια (θα παραδοθούν φέτος τα πρώτα δύο) και σε αυτά θα υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές που υπάρχουν σε φοιτητικές εστίες σε όλο τον κόσμο. Η παράδοση του έργου, ακόμα και από την πρώτη της φάση, αναμένεται να δώσει βαθιές ανάσες στους φοιτητές του πανεπιστημίου το οποίο λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Λεμεσό αντιμετωπίζει σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα.

Τα 487 δωμάτια των φοιτητικών εστιών αφορούν σε 474 μονόκλινα/στούντιο (18τ.μ.) εκ των οποίων τα 10 για ΑΜΕΑ και σε 13 δίκλινα (56τ.μ.) εκ των οποίων τα 2 για ΑΜΕΑ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΤΕΠΑΚ θα υπάρχουν τόσο 10μήνα όσο και 12μήνα συμβόλαια προς τους φοιτητές, για να μπορεί το καλοκαίρι το συγκρότημα να φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις όπως διεθνή συνέδρια με διαμονή.

Ψάχνει ανάδοχο

Στο ΤΕΠΑΚ έχουν αρχίσει ήδη τις διαδικασίες έτσι ώστε με την παράδοση των εστιών να είναι έτοιμες να λειτουργήσουν και να υποδεχθούν τους πρώτους ένοικους. Συγκεκριμένα, έχει παρθεί η απόφαση όπως η διαχείριση και η λειτουργία τους γίνεται με αγορά υπηρεσιών έπειτα διαδικασίες ανοιχτού διαγωνισμού ο οποίος έχει ήδη προκηρυχθεί. Ταυτόχρονα όμως διασφαλίζεται ότι οι τιμές ενοικίασης αλλά και η διαδικασία επιλογής των φοιτητών και φοιτητριών θα είναι αποκλειστικό δικαίωμα του πανεπιστημίου μέσα από διαδικασίες που έχει ήδη θεσπισμένες και λειτουργούν εδώ και χρόνια, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τις υπόλοιπες φοιτητικές εστίες που διαθέτει ή διαχειρίζεται. Για καλύτερο προγραμματισμό αλλά και ορθότερη ενημέρωση, ήδη το πανεπιστήμιο έχει προγραμματίσει επίσκεψη αλλά και ενημερωτική συνάντηση στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όσοι οικονομικοί φορείς ενδέχεται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αναλάβουν τη διαχείριση.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης που θα υπογραφεί εκτιμάται στα 3.012.000 ευρώ, ενώ προσφορές από ενδιαφερόμενους θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 12 το μεσημέρι της 27ης Μαρτίου. Στα καθήκοντα του ανάδοχου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διαχείριση της διαμονής των ενοίκων, η καθαριότητα, η ασφάλεια του κτηρίου, η συντήρησή του καθώς και η συντήρηση των κήπων.

Η επιλογή του να παραδοθούν πρώτα ένα μέρος των εστιών αποτέλεσε εξ αρχής προτεραιότητα του ΤΕΠΑΚ λόγω και των αυξημένων αναγκών που έχει το πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα λόγω και της πίεσης που δέχονται οι φοιτητές από τη στεγαστική κρίση που μαστίζει τη Λεμεσό. Σε πρώτη φάση, θα λειτουργήσουν απλά οι 154 κλίνες, όμως ένα χρόνο αργότερο, με το πέρας των εργασιών και παράδοση όλου του συγκροτήματος στο χώρο του Βερεγγάρια θα υπάρχουν εστιατόριο, καφέ, γυμναστήριο, αθλητικοί χώροι, πολυλειτουργική αίθουσα που θα μπορεί να λειτουργεί και ως συνεδριακό κέντρο, μίνι μάρκετ, πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων για τους φοιτητές, υπόγειοι χώροι στάθμευσης, αποθήκες, γραφεία καθώς και άλλοι βοηθητικοί χώροι που θα παρέχουν ολοκληρωμένοι φοιτητική εμπειρία. Για τους χώρους όπου θα δοθούν προς διαχείριση από τρίτους το ΤΕΠΑΚ θα επανέλθει με προσφορές όταν είναι έτοιμοι. Ταυτόχρονα το έργο περιλαμβάνει και τοπιοτέχνηση του εξωτερικού χώρου με κατασκευή μέρους του εσωτερικού οδικού δικτύου και των εξωτερικών αθλητικών υποδομών.