Δεν σταμάτησε σε έλεγχο, παραβίασε φώτα και συγκρούστηκε με περιπολικά - Στο κρατητήριο 38χρονος στην Λάρνακα

Συνελήφθη χθες το απόγευμα και τέθηκε υπό κράτηση 38χρονος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων αναφορικά με διερευνώμενη υπόθεση διάπραξης τροχαίων παραβάσεων και σύγκρουσης με δύο περιπολικά οχήματα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 6.40 χθες το απόγευμα, ενώ μέλη της Τροχαίας Αρχηγείου και του ΟΠΟΔ διενεργούσαν τροχονομικούς έλεγχους παρά τον κυκλικό κόμβο Καλού Χωριού στη Λάρνακα, έκαναν σήμα σε αυτοκίνητο να σταματήσει για έλεγχο.

Ο οδηγός του οχήματος παρέλειψε να το πράξει και συνέχισε την πορεία του, παραβιάζοντας φωτεινό σηματοδότη. Τα δύο περιπολικά της Αστυνομίας ακολούθησαν τον οδηγό ο οποίος εισήλθε σε αδιέξοδο σε περιοχή της Αραδίπου. Στην προσπάθεια του να διαφύγει, προσέκρουσε δύο φορές πάνω στα δύο περιπολικά, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ο οδηγός συνέχισε την πορεία του, ακολουθούμενος από τα δύο πιο πάνω περιπολικά όπου τελικά ανακόπηκε.

Κατά τη διάρκεια του έλεγχου που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι οδηγός ήταν 38χρονος ο οποίος οδηγούσε το όχημα χωρίς άδεια οδήγησης, χωρίς πιστοποιητικό ασφάλειας, χωρίς πιστοποιητικό καταλληλότητας και με ανασταλείσα άδεια κυκλοφορίας.

Στον 38χρονο διενεργήθηκε επίσης έλεγχος αλκοτέστ με τελική ένδειξη 39μg αντί 22 μg που είναι το ανώτατο από τον Νόμο όριο.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίπου συνεχίζει τις εξετάσεις.