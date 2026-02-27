Πανεπιστήμιο Frederick και I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Το Πανεπιστήμιο Frederick και η εταιρεία I.A.CO Environmental & Water Consultants Ltd υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (ΜoU) με στόχο την ανάπτυξη μιας ουσιαστικής και αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Frederick, κα Νατάσσα Φρειδερίκου, και ο Διευθυντής της I.A.CO, κ. Άγις Ιακωβίδης.

Στην τελετή υπογραφής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία, παρευρέθηκαν εκ μέρους της I.A.CO, ο κ. Μάριος Μουσκουντής, επικεφαλής του Τμήματος Υδατικών Πόρων, και από πλευράς του Πανεπιστημίου Frederick ο κ. Αλέξης Ονουφρίου, Διευθυντής Υπηρεσίας Έρευνας και Διασύνδεσης, και ο Δρ. Κωνσταντίνος Κουνναμάς, επικεφαλής της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης.

Το Μνημόνιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνεργασία σε επίπεδο ερευνητικών και καινοτόμων προγραμμάτων, σε τομείς που σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, προβλέπεται πρακτική άσκηση φοιτητών/τριών και ανταλλαγή ευκαιριών απασχόλησης.

Η κα Φρειδερίκου δήλωσε: «Αυτό το Μνημόνιο επισφραγίζει και επίσημα μια συνεργασία που στην πράξη έχει ήδη ξεκινήσει και αποδίδει απτά αποτελέσματα. Αποτελεί το επόμενο, ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινής μας πορείας, προς όφελος των σκοπών και των στρατηγικών στόχων και των δύο οργανισμών. Είμαστε έτοιμοι να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας μέσα από στοχευμένες δράσεις και έργα που αφορούν τη διαχείριση του περιβάλλοντος, όπως το νέο έργο που αναλάβαμε από κοινού πρόσφατα για εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, μια συνέργεια που μπορεί να αποφέρει σημαντικά και μακροπρόθεσμα οφέλη για την Κύπρο και την κοινωνία της».

Από την πλευρά του, ο κ. Άγις Ιακωβίδης, ανέφερε: «Η συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα είναι εξαιρετικά σημαντική και είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η συνεργασία θα αποφέρει ουσιαστικά οφέλη και για τους δύο οργανισμούς».

H υπογραφή του Μνημονίου δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση φοιτητριών και φοιτητών σε αντικείμενα που συνδέονται με το έργο και την τεχνογνωσία της I.A.CO, καθώς και με τα γνωστικά τους πεδία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Frederick θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία, να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους και να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, η πρώτη που ιδρύθηκε σε ακαδημαϊκό πλαίσιο στην Κύπρο, συμβάλλει ουσιαστικά στην έρευνα για θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος και συμβολής στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.