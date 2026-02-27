Αντιδρούν οι αγελαδοτρόφοι Αθηένου για το πλαφόν €5.000 σε σημεία απολύμανσης - Πόσο κόστισε

Την αντίδραση του Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Αθηένου έχει προκαλέσει η επιστολή του Τμήματος Γεωργίας, με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου, στην οποία αναφέρεται ότι το κόστος που θα καλυφθεί από το κράτος για τα έξοδα εγκατάστασης κάθε σημείου απολύμανσης, δεν θα ξεπερνά τις €5000, ενώ οι κτηνοτρόφοι της Αθηένου αναφέρουν πως το ποσό που κατέβαλαν είναι €6500.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή με αποδέκτες τους Δήμους Νότιας Λευκωσίας, Λατσιών-Γερίου, Παραλιμνίου-Δερύνειας, Αγίας Νάπας, Αθηένου και Αραδίππου, επισημαίνεται η ανάγκη επέκτασης των μέτρων βιοασφάλειας, σε περιοχές όπου γειτνιάζουν πέντε ή περισσότερες κτηνοτροφικές μονάδες, με προτεραιότητα σε κτηνοτροφικές ζώνες που γειτνιάζουν με τη γραμμή αντιπαράταξης και με τις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούν τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων με την κατασκευή δεξαμενής απολύμανσης και αυτοματοποιημένο σύστημα απολύμανσης τροχών σε κάθε κτηνοτροφική ζώνη, στα σημεία από τα οποία γίνεται διέλευση οχημάτων.

Αν και η επιστολή του Τμήματος Γεωργίας απευθύνεται στους Δήμους, δίνοντας οδηγίες και για τη διαδικασία διεκδίκησης του ποσού που καταβλήθηκε για τα έργα απολύμανσης, στην περίπτωση του Δήμου Αθηένου τα ποσά αυτά καταβλήθηκαν από τους αγελαδοτρόφους, γεγονός που επιβεβαίωσε στο ΚΥΠΕ και ο Δήμαρχος, Κυριάκος Καρεκλάς.

Ο Γιώργος Πάρπας, Πρόεδρος Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων Αθηένου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι, από η στιγμή που ο Δήμος τους ενημέρωσε πως δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει την έκτακτη αυτή ανάγκη, προσφέρθηκαν οι κτηνοτρόφοι να αναλάβουν το κόστος, προκειμένου να μην καθυστερήσουν περαιτέρω τα μέτρα και κινδυνεύσει η περιοχή από την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού.

Η επιστολή του Τμήματος Γεωργίας αναφέρει ότι το κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις €5000 ανά δεξαμενή απολύμανσης τροχών (τροχόλουτρο) και τις €3000 ανά αυτοματοποιημένο σύστημα απολύμανσης τροχών, σημειώνοντας ότι στα ποσά αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ.

Ο κ. Πάρπας δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι τα μέλη του Συνδέσμου κάλυψαν το κόστος για την εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων απολύμανσης τροχών σε οκτώ σημεία διέλευσης σε δρόμους προς και από την κτηνοτροφική ζώνη, ήδη από τα πρώτα 24ωρα μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων σε Λιβάδια και Ορόκλινη. Είπε, δε, ότι το κόστος για κάθε αυτοματοποιημένο σύστημα απολύμανσης, με τάπητες εμβάπτισης των τροχών σε απολυμαντικό, φτάνει τις €6500.

Ο κ. Πάρπας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια των αγελαδοτρόφων για το γεγονός ότι το ποσό που αναγράφεται στην επιστολή του Τμήματος Γεωργίας, δεν καλύπτει ούτε το μισό του ποσού που κατέβαλαν οι κτηνοτρόφοι. Σημείωσε, δε, ότι επιπρόσθετα προς το κόστος της εγκατάστασης των σημείων απολύμανσης, οι κτηνοτρόφοι επωμίζονται και το κόστος των απολυμαντικών φαρμάκων, καθώς, όπως ανέφερε, δεν τους τα προμηθεύουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου.

Ερωτηθείς αν είχαν λάβει οδηγίες από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας για την εγκατάσταση των σημείων απολύμανσης ή αν παρακολούθησαν την εγκατάσταση αρμόδιοι λειτουργοί, ο κ. Πάρπας απάντησε αρνητικά.

Ανέφερε, ακόμα, ότι έχουν ζητήσει από το Υπουργείο να αναλάβει την εγκατάσταση ενός ακόμα συστήματος σε άλλο δρόμο, κάτι στο οποίο δεν είχαν θετική ανταπόκριση, όπως είπε.

«Οι αποζημιώσεις είναι εξευτελιστικές», δήλωσε ο κ. Πάρπας, προσθέτοντας ότι οι αγελαδοτρόφοι έσπευσαν να δράσουν, για να προστατεύσουν και τους ίδιους, αλλά και την Κυβέρνηση από την υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων, λόγω θανάτωσης ζώων.

«Ήταν υποχρέωση της Κυβέρνησης να τα κάνει, αλλά τα κάναμε εμείς», συνέχισε ο κ. Πάρπας, προσθέτοντας ότι υποχρέωση των κτηνοτρόφων είναι η λήψη μέτρων εντός της κτηνοτροφικής μονάδας και όχι στους δρόμους προς τις κτηνοτροφικές ζώνες.

