Στόχος συμφωνίας με ΕΝΙ η εξαγωγή κυπριακού αερίου στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου το 2027

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι μετά τη συνάντηση Χριστοδουλίδη–Ντεσκάλτζι στη Ρώμη, επιδιώκεται ολοκλήρωση διαβουλεύσεων και υπογραφή στις 31 Μαρτίου, με κατάθεση σχεδίου ανάπτυξης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Στόχος των διαπραγματεύσεων με την ιταλική εταιρείας ΕΝΙ είναι η πώληση φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω Αιγύπτου το 2027, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές στο ΚΥΠΕ, σε σχέση με τη συνάντηση στη Ρώμη την Παρασκευή του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΝΙ, Κλαούντιο Ντεσκάλτζι.

Όπως ανέφεραν πηγές στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο κ. Ντεσκάλτζι, κατά την δίωρη συνάντησή τους στη Ρώμη το πρωί της Παρασκευής, κατέληξαν σε μία κατεύθυνση σε συνεννόηση με τις νομικές ομάδες της κάθε πλευράς. Εντός της ημέρας προγραμματίστηκε βιντεοκλήση μεταξύ των δύο πλευρών για να καταλήξουν και να  ενημερώσουν ανάλογα τον Πρόεδρο της Δημοκρατία και τον κ. Ντεσκάλτζι, αν έχουν επιλυθεί όλα τα ζητήματα για να προχωρήσουν.

Στόχος είναι, όπως ανέφεραν οι πηγές, αν όλα πάνε καλά, να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και να υπογράψουν οι δύο πλευρές στις 31 Μαρτίου στο πλαίσιο φόρουμ για φυσικό αέριο στην Αίγυπτο, τη συμφωνία για να κατατεθεί το σχέδιο ανάπτυξης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αν όλα πάνε καλά, σημείωσαν, στόχος είναι η πώληση φυσικού αερίου στην Ευρώπη, μέσω της Αιγύπτου, το 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ

