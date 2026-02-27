Η Σημασία της Διατήρησης του Διαλόγου

Της Μαρία Άνχελα Ολγκίν *

Όπως ανέφερα δημοσίως σε διάφορες περιστάσεις, η αλλαγή του status quo προς όφελος όλων απαιτεί από τους ηγέτες των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων να οικοδομήσουν ένα διαφορετικό μοντέλο αλληλεπίδρασης και να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις που θα επιδείξουν γνήσιο ενδιαφέρον για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ειλικρινά ελπίζω ότι η σειρά των κοινών συναντήσεων που είχαν ο κ. Χριστοδουλίδης και ο κ. Ερχιουρμάν από τον Νοέμβριο του 2025 θα σηματοδοτήσει θετική εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση.

Ενώ ο ρόλος των ηγετών θα παραμείνει καθοριστικός, οι σημαντικές τους προσπάθειες χρειάζονται επίσης την ενεργή στήριξη όλων των Κυπρίων. Η διατήρηση του διαλόγου και η εργασία για επίτευξη ειρήνης θα πρέπει πράγματι να αποτελούν συλλογική προσπάθεια. Γι’ αυτόν τον λόγο φιλοξένησα τους τελευταίους μήνες διάφορες συναντήσεις μεταξύ κύριων ομάδων της κοινωνίας και από τις δύο κοινότητες.

Τον Νοέμβριο του 2025 συγκάλεσα ένα εργαστήρι της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, που είχε ιδρυθεί από τους ηγέτες πέρυσι. Η εκδήλωση αυτή - που πραγματοποιήθηκε στο Αμμάν με την υποστήριξη της σουηδικής κυβέρνησης και της Folke Bernadotte Academy - αποδείχθηκε καρποφόρα, καθώς έδωσε τη δυνατότητα στους νέους να εκφράσουν το όραμά τους για το μέλλον του νησιού. Οι συγκεκριμένες τους ιδέες, οι προτάσεις και ο ενθουσιασμός τους να συμβάλουν από κοινού στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος για την Κύπρο αποτελούν σημαντική πηγή αισιοδοξίας και έμπνευσης για μένα προσωπικά και – ελπίζω – για όλους τους Κυπρίους.

Πριν από μερικές εβδομάδες συμμετείχα προσωπικά σε ένα ανεπίσημο σεμινάριο που οργάνωσε το Νορβηγικό Κέντρο για την Επίλυση Συγκρούσεων (NOREF), το οποίο συγκέντρωσε μια ομάδα διακεκριμένων Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων ακαδημαϊκών στην Πάφο. Η ομάδα συμμετείχε σε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει το νησί και η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Κατάφεραν επίσης να διατυπώσουν διάφορα σενάρια και προτάσεις με δημιουργικό πνεύμα, έχοντας έναν στόχο στο μυαλό τους: να διασφαλίσουν ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για την Κύπρο.

Την προηγούμενη εβδομάδα, με τη στήριξη της Κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, φιλοξένησα στο Wilton Park τους Συν-Προέδρους των δεκατριών Τεχνικών Επιτροπών που λειτουργούν υπό τους ηγέτες. Οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε ειλικρινείς – και συχνά ζωηρές – συζητήσεις σχετικά με τρόπους οικοδόμησης εμπιστοσύνης μέσω των Τεχνικών Επιτροπών και για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αυτών των μοναδικών εργαλείων. Η συνάντηση ξεκίνησε με μια αξιολόγηση του τρέχοντος πλαισίου, περιλαμβάνοντας ανασκόπηση της προόδου των Επιτροπών, των δυνατών τους σημείων, των προκλήσεων και των ευκαιριών για ανανεωμένη συνεργασία. Οι συμμετέχοντες εξέτασαν σχετικές διεθνείς εμπειρίες και πρακτικούς τρόπους υπέρβασης πολιτικών, χρηματοδοτικών και δομικών εμποδίων στη δουλειά τους. Οι συζητήσεις σε πάνελ επίσης ανέδειξαν πώς οι Επιτροπές μπορούν να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπό, να διασφαλίσουν θεσμική δέσμευση και να βελτιώσουν την προσέγγιση εντός και μεταξύ και των δύο κοινοτήτων. Με γέμισε χαρά να δω τη σταθερή αποφασιστικότητα και τη δέσμευση όλων των Συν-Προέδρων να οικοδομήσουν γέφυρες και να συμβάλουν προσωπικά στην προώθηση της ειρήνης στην Κύπρο. Θέλω να αποδώσω φόρο τιμής στο πάντα σημαντικό έργο – που συχνά μένει απαρατήρητο – όλων των δεκατριών Τεχνικών Επιτροπών.

Τους επόμενους μήνες, σκοπεύω να συνεχίσω να οργανώνω παρόμοιες συναντήσεις με άλλους τομείς της κοινωνίας και από τις δύο κοινότητες, με μοναδικό στόχο να ενθαρρύνω την επαναπροσέγγιση σε όλα τα επίπεδα, να συμβάλω στη διαμόρφωση συγκεκριμένων ιδεών για το κοινό μέλλον του νησιού και να δημιουργήσω περισσότερες ευκαιρίες για την προώθηση θετικών αλλαγών βασισμένων σε συλλογικές προσπάθειες.

*Προσωπικής Απεσταλμένης του Γ.Γ ΟΗΕ στην Κύπρο