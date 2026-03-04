Χρειάστηκε να ληφθούν μέτρα σε σχολεία λόγω των εξελίξεων - Έστειλαν εγκύκλιο από το Υπουργείο

Γράφει ο Ανδρέας Ποταμίτης

Κανονικά λειτουργούν τα σχολεία στην πλειοψηφία τους, ανά το παγκύπριο, στον απόηχο των εξελίξεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή που απασχολούν έντονα και το νησί μας από την αρχή της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, πληροφορίες του «Π» αναφέρουν πως σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να ληφθούν πιο αυστηρά μέτρα λόγω κοντινής απόστασης με κομβικής σημασίας κτήρια, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση επίθεσης λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε άλλη περίπτωση, που αφορά ιδιωτικό δημοτικό στη Λάρνακα, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι εδώ και μερικές μέρες οι γονείς κλήθηκαν να αφήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι, ενώ κλειστά παραμένουν το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό στην κοινότητα Ακρωτηρίου. Όλες οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά.

Έστειλαν εγκύκλιο

Μιλώντας στον «Π» ο Ηλίας Μαρκάτζιης, προϊστάμενος του Τμήματος Ασφάλειας και Υγείας του Υπουργείου Παιδείας δήλωσε πως έχει αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της Κύπρου εγκύκλιος έκτασης μιας σελίδας. Παρόλο που, όπως λέει ο κ. Μαρκάτζιης, τα σενάρια που ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα είναι πάρα πολλά, η εγκύκλιος αφορά τον κίνδυνο ζωής χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και πιο συγκεκριμένα τις κινήσεις που πρέπει να ακολουθήσουν μαθητές και καθηγητές στην περίπτωση που χρειαστεί να εκκενώσουν τη σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τα τελευταία χρόνια έχουν ενταχθεί και ασκήσεις για τέτοιου είδους περιστατικά στις σχολικές μονάδες, επιπρόσθετα των υφιστάμενων για σεισμούς και άλλες καταστροφές.

Τι γίνεται σε περίπτωση συναγερμού

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκάτζιη, στη περίπτωση που όντως σημάνει συναγερμός και πρέπει να δοθούν οδηγίες στα σχολεία, αυτές θα εκδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως η Πολιτική Άμυνα και θα διαδοθούν στις σχολικές μονάδες που αφορούν από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας.

Οι άμεσες ενέργειες για μαθητές και προσωπικό

Σύμφωνα με το Σχέδιο Πολιτικής Άμυνας (σημείο 3.2), εάν προκύψει επεισόδιο χωρίς προειδοποίηση, οι οδηγίες είναι σαφείς:

Εντός αιθουσών: Απαγορεύεται η μετακίνηση. Μαθητές και εκπαιδευτικοί πρέπει να καλυφθούν κάτω από έπιπλα ή γραφεία , παραμένοντας όσο το δυνατόν πιο μακριά από παράθυρα και τζάμια.

Στο προαύλιο: Τα άτομα πρέπει να καλυφθούν δίπλα από τοίχους ή κτίσματα, πέφτοντας πρηνηδόν (μπρούμυτα) και προστατεύοντας το κεφάλι με τα χέρια.

Μετά το επεισόδιο: Αφού περάσει ο άμεσος κίνδυνος, προβλέπεται μετακίνηση σε υπόγειους ή ισόγειους χώρους ή, αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, πλήρης εκκένωση της σχολικής μονάδας βάσει των προκαθορισμένων δρομολογίων διαφυγής.

Συντονισμός και ενημέρωση γονέων

Το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση για διακοπή της λειτουργίας σχολείων ή έκτακτη εκκένωση θα ληφθεί αποκλειστικά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, εάν χρειαστεί, θα δοθούν περαιτέρω οδηγίες στις διευθύνσεις για την ειδοποίηση των γονέων ώστε να παραλάβουν τα παιδιά τους με τάξη και σύνεση.

Σε σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΝ, τονίζεται ότι η υπενθύμιση αυτή γίνεται μόνο για προληπτικούς λόγους. Για τυχόν απορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΥΠΑΝ στα τηλέφωνα 22800907 και 22800988.