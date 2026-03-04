Κανονικά σε λειτουργία τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου - 66 οι σημερινές ακυρώσεις πτήσεων

Σε κανονική λειτουργία βρίσκονται τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, παρά τις αναταράξεις που έχουν προκληθεί τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή και τις ακυρώσεις πτήσεων προς χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς και από ορισμένες ευρωπαϊκές αερογραμμές προς την Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή της, η Hermes Airports διευκρινίζει ότι τα δύο αεροδρόμια συνεχίζουν να εξυπηρετούν κανονικά το επιβατικό κοινό με όλες τις διαθέσιμες πτήσεις, σε πλήρη συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές και την αεροδρομική κοινότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για σήμερα, 4 Μαρτίου, έχουν προγραμματιστεί συνολικά 65 πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας και 38 πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Πάφου. Την ίδια στιγμή, καταγράφονται 48 ακυρώσεις στη Λάρνακα και 18 στην Πάφο.

Απευθείας συνδεσιμότητα με 20+ χώρες

Παρά τις ακυρώσεις, διατηρείται απευθείας αεροπορική συνδεσιμότητα με περισσότερες από 20 χώρες.

Από τη Λάρνακα πραγματοποιούνται πτήσεις προς, μεταξύ άλλων, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Πολωνία, την Αυστρία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αίγυπτο, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Αρμενία, την Ισπανία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, τη Γεωργία, τη Λετονία, τη Μολδαβία, τη Λιθουανία και τον Λίβανο, μέσω εταιρειών όπως Wizz Air, Aegean, Cyprus Airways, Ryanair, British Airways, Air Serbia, Egypt Air, Air Baltic και Middle East Airlines.

Από την Πάφο, απευθείας πτήσεις εκτελούνται προς το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Κροατία και την Ιταλία, κυρίως μέσω των Ryanair, Jet2 και British Airways.

Σύσταση προς το επιβατικό κοινό

Η εταιρεία καλεί το επιβατικό κοινό που έχει προγραμματίσει ταξίδι να επισκέπτεται τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών ή να επικοινωνεί με τον ταξιδιωτικό του πράκτορα για επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Παρά τη δυναμική φύση της κατάστασης και τις συνεχείς αναπροσαρμογές των πτητικών προγραμμάτων, η Hermes Airports επισημαίνει ότι, με βάση τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου έχουν προγραμματιστεί επιπρόσθετες τακτικές πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια.