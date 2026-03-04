ΕΔΕΚ για Αποστόλου: «Παρουσιάζει ως δικές του τις θέσεις του κόμματος μας»

Με ιδιαίτερα έντονο ύφος τοποθετείται η ΕΔΕΚ απέναντι στον Βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου, κατηγορώντας τον για οικειοποίηση των θέσεων, προτάσεων και δράσεων του κόμματος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΔΕΚ:

Η αισχρότητα του κ. Αποστόλου δεν έχει όρια

Ο κ. Αποστόλου ξεπέρασε σε αισχρότητα ακόμα και τον εαυτό του.

Παρουσίασε τις θέσεις, τις προτάσεις και τις δράσεις της ΕΔΕΚ για τεσσεράμισι χρόνια, ως δικές του και ως υποψήφιος άλλου κόμματος.

Συνεχίζει να ξεχνά ότι βουλευτή τον έκαναν οι εδεκίτες, συνεχίζει να περιφρονεί τον κόσμο της ΕΔΕΚ, αλλά να ξέρει ότι και ο κόσμος της ΕΔΕΚ θα του απαντήσει με περιφρόνηση.