Δύο συλλήψεις στον Άγιο Δομέτιο για υπόθεση παράνομης εισόδου στην ΚΔ - Χειροπέδες σε 57χρονο και 27χρονο, κατασχέθηκαν €7.500

Κατά τον εντοπισμό του, ο 27χρονος φέρεται να ανέφερε στους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων ότι, είχε πληρώσει χρηματικό ποσό στον 57χρονο, ώστε να τον μεταφέρει από τις κατεχόμενες, στις ελεύθερες περιοχές.

Στη σύλληψη δύο προσώπων ηλικίας 57 και 27 ετών, προχώρησαν μέλη της Αστυνομίας στη Λευκωσία, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση υποβοήθησης υπηκόου τρίτης χώρας για παράνομη είσοδο στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

            Συγκεκριμένα, γύρω στις 7.30 χθες το βράδυ, άντρας ηλικίας 57 ετών, κάτοικος επαρχίας Λευκωσίας, πέρασε με αυτοκίνητο που οδηγούσε από το σημείο διέλευσης από τις κατεχόμενες στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας στον Άγιο Δομέτιο, όπου μετά από έλεγχο από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, διαπιστώθηκε ότι στο όχημα, βρισκόταν και δεύτερος άντρας, ηλικίας 27 ετών, υπήκοος τρίτης χώρας.

            Κατά τον εντοπισμό του, ο 27χρονος φέρεται να ανέφερε στους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων ότι, είχε πληρώσει χρηματικό ποσό στον 57χρονο, ώστε να τον μεταφέρει από τις κατεχόμενες, στις ελεύθερες περιοχές.

Με την παραδοχή του 27χρονου, ο 57χρονος προσπάθησε να διαφύγει με το αυτοκίνητο του, κάνοντας επαναστροφή για να κατευθυνθεί προς τις κατεχόμενες περιοχές. Μέλη της Αστυνομίας τον ανέκοψαν και παρά την αντίσταση που ο 57χρονος προέβαλε, προχώρησαν στη σύλληψη του για αυτόφωρα αδικήματα. Στην κατοχή του, ανευρέθηκαν χρηματικά ποσά 7,500 ευρώ και 15,475 τουρκικών λιρών, η προέλευση των οποίων διερευνάται, αφού ο 57χρονος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις για την κατοχή τους.

            Την ίδια ώρα, τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν και στη σύλληψη του 27χρονου, για παράνομη είσοδο του στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το πρωί σήμερα, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησης τους, διάρκειας έξι ημερών, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης, ενώ το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

