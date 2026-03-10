Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUSEEDS για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων στην Ανατολική Μεσόγειο

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) επιλέχθηκε να συμμετάσχει, μέσω του Γραφείου Σταδιοδρομίας, στο ευρωπαϊκό έργο EUSEEDS (Enable, Upgrade and Spread Employability, Entrepreneurship and Digital Skills), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg NEXT MED.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω της δημιουργίας και λειτουργίας 24 πανεπιστημιακών Κέντρων Απασχολησιμότητας σε χώρες της περιοχής. Στο πλαίσιο του έργου, ένα από τα Κέντρα αυτά θα λειτουργήσει στο ΤΕΠΑΚ.

Τα Κέντρα Απασχολησιμότητας θα συμβάλουν στην ενίσχυση της επαγγελματικής ένταξης φοιτητών και αποφοίτων, στην ανάπτυξη επιχειρηματικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και στη στήριξη ευάλωτων ομάδων νέων. Μέσα από στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης, περισσότερα από 7.000 άτομα, φοιτητές και νέοι πτυχιούχοι, αναμένεται να εκπαιδευτούν σε ψηφιακές και ήπιες δεξιότητες, καθώς και σε θέματα επιχειρηματικότητας, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, το έργο θα προσφέρει ευκαιρίες κατάρτισης σε άτομα από την τοπική κοινωνία που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ενισχύοντας τον ψηφιακό γραμματισμό και τη δυνατότητα συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Μέσα από συμπεριληπτικές, κλιμακούμενες και βιώσιμες παρεμβάσεις, το EUSEEDS στοχεύει να εξοπλίσει τους νέους με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση ή να αναπτύξουν τις δικές τους επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική ένταξη και την ανθεκτικότητα των κοινωνιών της περιοχής.

Η υποβολή της πρότασης συντονίστηκε από το Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ, το οποίο ανέλαβε τη διαμόρφωση του φακέλου, τον συντονισμό των εσωτερικών διαδικασιών και τη διασύνδεση με την Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) και τους εταίρους του έργου. Το έργο υλοποιείται σε πέντε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου — Κύπρο, Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο και Παλαιστίνη — ενώ συνολικά 24 πανεπιστήμια επιλέχθηκαν έπειτα από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης, με κριτήρια τον αναμενόμενο αντίκτυπο, τη θεσμική δέσμευση και τη βιωσιμότητα των παρεμβάσεων. Στην Κύπρο επιλέχθηκαν δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία ή αναβάθμιση πανεπιστημιακών Κέντρων Απασχολησιμότητας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της επαγγελματικής προοπτικής φοιτητών και αποφοίτων, την καλλιέργεια δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και την υποστήριξη νέων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.