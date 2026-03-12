Εκπαιδευτικές οργανώσεις: Βλέπουν «γκρίζες ζώνες» στα κριτήρια της αξιολόγησης

Ζητήματα που αφορούν τον αριθμό των κριτηρίων αξιολόγησης και τη βαθμολογική κλίμακα που προτείνεται για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών έθεσαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις κατά τη συζήτηση των σχετικών κανονισμών στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής. ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εξέφρασαν κοινές ανησυχίες ότι ο μεγάλος αριθμός κριτηρίων, σε συνδυασμό με τη βαθμολογική κλίμακα μέχρι το 10, ενδέχεται να δημιουργεί περιθώρια υποκειμενικότητας στην αξιολόγηση και δυσκολίες στην εφαρμογή του συστήματος. Οι οργανώσεις ανέφεραν ότι αρκετά από τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στους κανονισμούς δεν είναι επαρκώς μετρήσιμα, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν, μπορεί να δυσχεράνει την αντικειμενική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Παράλληλα, εξέφρασαν προβληματισμό για τον μεγάλο αριθμό δεικτών που καλούνται να αξιολογήσουν οι διευθυντές σχολικών μονάδων, σημειώνοντας ότι η διαδικασία ενδέχεται να καταστεί ιδιαίτερα απαιτητική στην πράξη. Την ίδια στιγμή, τέθηκε και το ζήτημα της αξιολόγησης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, για τους οποίους δεν έχουν ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένα κριτήρια.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, ανέφερε ότι το εύρος της κλίμακας βαθμολόγησης από το 0 έως το 10 αφήνει σημαντικά περιθώρια υποκειμενικότητας στην αξιολόγηση. «Η κλίμακα από το 0 μέχρι το 10 αφήνει περιθώρια υποκειμενικότητας. Εμείς προτείναμε να περιοριστεί από το 1 μέχρι το 5, πρόταση που κατατέθηκε και από την ΟΛΤΕΚ και την ΠΟΕΔ, ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή», ανέφερε. Ο κ. Ταλιαδώρος σημείωσε επίσης ότι αρκετά από τα κριτήρια δεν είναι αντικειμενικά και δεν μπορούν εύκολα να μετρηθούν, εκφράζοντας ανησυχία για το πώς θα μπορέσουν οι διευθυντές να ανταποκριθούν στην αξιολόγηση μεγάλου αριθμού δεικτών. Από πλευράς ΠΟΕΔ, η πρόεδρος, Μύρια Βασιλείου, συμφώνησε ότι το ζήτημα της βαθμολογικής κλίμακας συνδέεται με την πιθανότητα υποκειμενικής αξιολόγησης, ενώ αναμένουν να ξεκαθαρίσουν και άλλα ζητήματα που παραμένουν ανοικτά, όπως τα κριτήρια αξιολόγησης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Από πλευράς ΟΛΤΕΚ, ο πρόεδρος της οργάνωσης, Παναγιώτης Λυσάνδρου, ανέφερε ότι αρκετές από τις εισηγήσεις των οργανώσεων εισακούστηκαν, ωστόσο τόνισε ότι η κλιμακα καθιστά τη διαδικασία αξιολόγησης πιο περίπλοκη.

Πώς απαντά το υπουργείο

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας τον λόγο, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας, Μάριος Παναγίδης, ανέφερε ότι το υπουργείο έχει υιοθετήσει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Σε σχέση με τη βαθμολογική κλίμακα, και το γιατί αυτή είναι 1-10 και όχι 1-5, σημείωσε ότι πρόκειται για μοντέλο που εφαρμόζεται και στη Δημόσια Υπηρεσία και επιτρέπει μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην αξιολόγηση. Παράλληλα, ανέφερε ότι μόλις εγκριθούν οι κανονισμοί από τη Βουλή θα προχωρήσει άμεσα η εκπαίδευση των αξιολογητών και των αξιολογούμενων εκπαιδευτικών. Σε ό,τι αφορά τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σημείωσε ότι τα σχετικά κριτήρια θα υιοθετηθούν κατ’ αναλογία μετά την έγκριση των κανονισμών.

Πιέζει ο χρόνος

Η συζήτηση των κανονισμών πραγματοποιείται υπό πίεση χρόνου, καθώς για να εφαρμοστεί η διαμορφωτική αξιολόγηση για όλους τους εκπαιδευτικούς από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα πρέπει να προηγηθεί η εκπαίδευση αξιολογητών και αξιολογουμένων και, όπως ανέφερε ο κ. Παναγίδης, όσο πιο σύντομα ψηφιστούν οι κανονισμοί τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει να προχωρήσει η προετοιμασία του νέου συστήματος. Η τελική απόφαση για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία ανήκει πλέον στην Επιτροπή Παιδείας, η οποία καλείται να εξετάσει τις επιφυλάξεις που τέθηκαν πριν οι κανονισμοί οδηγηθούν προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, ενόψει και της διάλυσης του Σώματος στα μέσα Απριλίου.