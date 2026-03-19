Πανεπιστήμιο Κύπρου - Από Σεπτέμβρη στον στίβο των ξενόγλωσσων

Με στόχο να προσφέρει το πρώτο του αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών ήδη από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν στο πλαίσιο παρουσίασης του Πανεπιστημίου Κύπρου προς δημοσιογράφους, με τη διοίκηση του ιδρύματος να αναπτύσσει το πλάνο της για την επόμενη περίοδο, εστιάζοντας τόσο στη διεθνοποίηση όσο και στις υποδομές και τις εκκρεμότητες που παραμένουν. Στην ίδια παρουσίαση, ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Αναστασίου, ανέδειξε τον ρόλο του ιδρύματος ως δημόσιας επένδυσης για την κοινωνία και την οικονομία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στρατηγικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της διεθνούς του παρουσίας.

Και άλλα αγγλόφωνα από το 2027

Όπως ανέφερε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Τάσος Χριστοφίδης, το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε «αγώνα δρόμου» ώστε να προλάβει την έναρξη του πρώτου αγγλόφωνου διαπανεπιστημιακού προγράμματος με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Το πρόγραμμα θα προσφέρεται στο πλαίσιο συνεργασίας με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και θα είναι πλήρως αγγλόφωνο, σηματοδοτώντας την είσοδο του Πανεπιστημίου Κύπρου σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Για να καταστεί εφικτή η έναρξη τον Σεπτέμβριο, απαιτείται η ολοκλήρωση τόσο των εσωτερικών διαδικασιών όσο και των εγκρίσεων από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τη διοίκηση να εκφράζει την εκτίμηση ότι οι διαδικασίες αυτές μπορούν να ολοκληρωθούν εγκαίρως.

Παράλληλα, ξεκαθαρίστηκε ότι τα αγγλόφωνα προγράμματα δεν θα αναπτυχθούν μαζικά αλλά με στοχευμένο τρόπο, με προοπτική από το 2027 να προστεθούν και άλλα, σε επιλεγμένους τομείς. Από πλευράς διοίκησης επισημάνθηκε ότι η ανάπτυξη αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό διεθνοποίησης, με την αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, Αντρούλα Βασιλείου, να τονίζει ότι τα επόμενα βήματα του Πανεπιστημίου προχωρούν βάσει συγκεκριμένου πλάνου και όχι αποσπασματικά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, τα ξενόγλωσσα προγράμματα θα επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που έχουν ήδη εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν τη βιωσιμότητα και την αυτοχρηματοδότηση των προγραμμάτων, τον βαθμό διεθνοποίησης που μπορούν να επιτύχουν, τη διεπιστημονικότητά τους, καθώς και τη συμβολή τους στην κοινωνία και την οικονομία. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις συνεργασίες με άλλα πανεπιστήμια, με τα διαπανεπιστημιακά προγράμματα να αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ιδρύματος. Η φειδωλή ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων είναι κάτι που εξάλλου επιβάλλεται, λόγω και των πολλών ασφαλιστικών δικλίδων που έχουν τεθεί από πλευράς Βουλής, κάτι που ο πρύτανης του ιδρύματος δεν άφησε ασχολίαστο.

SOS για πανεπιστημιακές κλινικές

Ο κ. Χριστοφίδης συνέδεσε την ψήφιση του νόμου για τα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και με ένα άλλο νομοσχέδιο το οποίο συζητιέται εδώ και χρόνια και δεν είναι άλλο από το νομοσχέδιο για τη δημιουργία πανεπιστημιακών κλινικών. Ο πρύτανης απηύθυνε σαφές κάλεσμα προς τη Βουλή για το ζήτημα των πανεπιστημιακών κλινικών, το οποίο χαρακτήρισε κρίσιμο για την εξέλιξη της Ιατρικής Σχολής. Όπως σημείωσε, η Κύπρος παραμένει η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που διαθέτει ιατρική σχολή χωρίς πανεπιστημιακές κλινικές, γεγονός που, όπως είπε, περιορίζει τόσο την εκπαίδευση όσο και την ερευνητική δραστηριότητα. Ο ίδιος κάλεσε τη Βουλή να αναλάβει την ευθύνη λήψης αποφάσεων, τονίζοντας ότι η παραπομπή του ζητήματος σε συμφωνία μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων οδηγεί σε στασιμότητα.

«Μια υπεύθυνη Βουλή πρέπει να παίρνει αποφάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε εξέλιξη μεγάλα έργα

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου παρουσίασε επίσης την πορεία των μεγάλων κτηριακών έργων στην πανεπιστημιούπολη. Το κτήριο της Ιατρικής Σχολής έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και ετοιμάζεται να παραδοθεί προς χρήση, ενώ το κτήριο των Βιολογικών Επιστημών βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Σε λειτουργία έχει τεθεί και φωτοβολταϊκό πάρκο του ΠΚ το οποίο βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των υποδομών.

Αλλαγή πλεύσης για Φανερωμένη

Εξελίξεις υπάρχουν και σε σχέση με την παρουσία του Πανεπιστημίου στην Παλιά Λευκωσία. Όπως αναφέρθηκε, εγκαταλείφθηκε το αρχικό σχέδιο για ανέγερση νέου κτηρίου στη Φανερωμένη και προωθείται η αξιοποίηση υφιστάμενων χώρων για τη στέγαση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας και σχετικών ερευνητικών μονάδων. Η επιλογή αυτή διατηρεί την παρουσία του Πανεπιστημίου στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με εκτίμηση ότι η μετακίνηση των τμημάτων μπορεί να ολοκληρωθεί εντός περίπου δύο ετών, περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του χώρου, το οποίο ανήκει στην Αρχιεπισκοπή. Σε ό,τι αφορά τώρα την Αρχιτεκτονική Σχολή ο σχεδιασμός του ιδρύματος προβλέπει όπως αυτή παραμείνει στις εγκαταταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Καλλιπόλεως.