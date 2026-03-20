Το UCLan Cyprus λαμβάνει το Βραβείο Athena Swan Bronze, αναγνωρίζοντας τη δέσμευσή του για την ισότητα των φύλων

Το UCLan Cyprus ανακοινώνει με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ότι του απονεμήθηκε το Βραβείο Athena Swan Bronze, αναγνωρίζοντας τη δέσμευση του Πανεπιστημίου για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος για το προσωπικό και τους φοιτητές.

To Athena Swan Charter, που αναπτύχθηκε από τον οργανισμό Advance HE, αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο που υποστηρίζει τα πανεπιστήμια στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση εμποδίων που αφορούν την ισότητα των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση και την έρευνα.

Το πλαίσιο του Athena Swan Charter Κύπρου ξεκίνησε επίσημα τον Μάιο του 2024, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Τέσσερα πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο υποβολής αιτήσεων το 2025. Κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια εφαρμογής του Charter στην Κύπρο, το Bronze Award είναι το μοναδικό διαθέσιμο επίπεδο βράβευσης, αναγνωρίζοντας τα ιδρύματα που έχουν ολοκληρώσει την αυτοαξιολόγηση τους για την ισότητα των φύλων και έχουν αναπτύξει ένα σχέδιο δράσης για βελτίωση.

Η απόκτηση του Βραβείου Athena Swan Bronze επιβεβαιώνει ότι το UCLan Cyprus έχει πραγματοποιήσει μια λεπτομερή, ειλικρινής και πλήρη αξιολόγηση της ισότητας των φύλων σε ολόκληρο το ίδρυμα, σε όλο το εύρος των δραστηριωτήτων του και έχει αναπτύξει ένα δομημένο σχέδιο δράσης με στόχο την ενίσχυση της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική και φοιτητική του κοινότητα.

Ο κ. Φλώρος Βωνιάτης, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Συμβουλίου, δήλωσε:

«Η απονομή του Βραβείου Athena Swan Bronze αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστήμιό μας. Αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να καλλιεργούμε ένα δίκαιο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό ακαδημαϊκό περιβάλλον όπου όλα τα μέλη της κοινότητάς μας έχουν τη δυνατότητα να εξελίσσονται και να επιτυγχάνουν. Είμαστε υπερήφανοι που συγκαταλεγόμαστε μεταξύ των πρώτων πανεπιστημίων στην Κύπρο που λαμβάνουν το Βραβείο Athena Swan Bronze και συμβάλλουμε ενεργά στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας.»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Advance HE, Alistair Jarvis CBE, δήλωσε:

«Το Βραβείο Athena Swan Bronze αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης του UCLan Cyprus για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτή και θα συνεχίσουν να στηρίζουν αυτή τη σημαντική διάκριση, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη ουσιαστικών αλλαγών στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο.»

Η διαδικασία Athena Swan περιλάμβανε εκτεταμένη διαβούλευση με το προσωπικό και τους φοιτητές, ανάλυση θεσμικών δεδομένων και την ανάπτυξη ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης που θα καθοδηγεί το έργο του Πανεπιστημίου τα επόμενα χρόνια.

Το Σχέδιο Δράσης Athena Swan του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που στοχεύουν:

στην ενίσχυση των ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και καθοδήγησης (mentoring)

στην ενσωμάτωση της συνεισφοράς σε θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης στον φόρτο εργασίας και στα κριτήρια προαγωγής

στη διασφάλιση δίκαιων και διαφανών διαδικασιών πρόσληψης και επαγγελματικής εξέλιξης

στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση των μισθολογικών διαφορών μεταξύ των φύλων

στην προώθηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος μέσω δράσεων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

στην ενίσχυση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ισότητας για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων

Η συμμετοχή στο Athena Swan Charter προσφέρει σημαντικά οφέλη στα πανεπιστήμια, καθώς ενισχύει τη θεσμική διακυβέρνηση και τη λογοδοσία σε θέματα ισότητας, συμβάλλει στην προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού, βελτιώνει την οργανωτική κουλτούρα και ενισχύει την ακαδημαϊκή αριστεία.

Για τους φοιτητές, διασφαλίζει ένα μαθησιακό περιβάλλον που προάγει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Για το προσωπικό, δημιουργεί συνθήκες δίκαιης επαγγελματικής εξέλιξης, ενισχύει τις ευκαιρίες συμμετοχής στην ηγεσία και καλλιεργεί μια κουλτούρα σεβασμού και εμπιστοσύνης.

Η Καθηγήτρια Ειρήνη Πολυκάρπου, Πρύτανης, και η κα Λίτσα Λούκα, COO και Συν-Πρόεδροι της Ομάδας Αυτοαξιολόγησης Athena Swan του Πανεπιστημίου, δήλωσαν:

«Το Βραβείο Athena Swan Bronze αντικατοπτρίζει τη συλλογική εργασία συναδέλφων από όλο το Πανεπιστήμιο, οι οποίοι συνέβαλαν στην ανάλυση δεδομένων, στη διαβούλευση με την κοινότητά μας και στον εντοπισμό ουσιαστικών δράσεων που θα ενισχύσουν την ισότητα και τη συμπερίληψη. Το σχέδιο δράσης μας παρέχει έναν σαφή οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια και παραμένουμε προσηλωμένοι στην επίτευξη πραγματικής και μετρήσιμης προόδου.»

Το Βραβείο Athena Swan Bronze σηματοδοτεί την αρχή μιας συνεχούς πορείας. Το UCLan Cyprus θα συνεχίσει να υλοποιεί και να παρακολουθεί το σχέδιο δράσης του, συνεργαζόμενο με το προσωπικό και τους φοιτητές για τη δημιουργία μιας συμπεριληπτικής πανεπιστημιακής κοινότητας και τη συμβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο.

