Στη Βουλγαρία στρέφονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τα απειλητικά emails κατά της Αννίτας Δημητρίου

Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι κυπριακές Αρχές, μετά από τρία απειλητικά emails που έλαβε ο ΔΗΣΥ και αφορούν την πρόεδρο της Βουλής και της παράταξης, Αννίτα Δημητρίου. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κυπριακή αστυνομία έστειλε τα emails στις Βουλγαρικές Αρχές σε μια προσπάθεια εντοπισμού του αποστολέα.

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Δέον να σημειωθεί ότι όπως αρμοδίως αναφέρθηκε στον «Π», μέσω συγκεκριμένων εργαλείων υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστούν πληροφορίες για το ip address που χρησιμοποιήθηκε για να σταλεί το μήνυμα. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να καταγραφεί και να εντοπιστεί η πορεία που ακολούθησε το email μέχρι να φτάσει στα γραφεία του ΔΗΣΥ. Από τα πρώτα στοιχεία που εξασφαλίστηκαν, φαίνεται ότι τα τρία emails είναι αυθεντικά, και ότι στάληκαν από την Βουλγαρία.

Κάτω από το μικροσκόπιο της Αστυνομίας έχουν τεθεί και άλλες πτυχές, όπως για παράδειγμα το λεκτικό που χρησιμοποιείται στα τρία μηνύματα και τα συντακτικά λάθη που περιέχουν. Δηλαδή εξετάζεται εάν πρόκειται για μεταφρασμένα μηνύματα από άλλη γλώσσα στα ελληνικά και ίσως αποτελούν προϊόν κακής μετάφρασης, είτε ακόμη και εάν σκόπιμα χρησιμοποιήθηκε κακή σύνταξη του λεκτικού από τον αποστολέα.