Φοιτητικές Εστίες ΤΕΠΑΚ: Πότε υποδέχονται τους πρώτους φοιτητές, τα κριτήρια και το κοστος - Μάθε όλες τις πληροφορίες

Με το βλέμμα στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2026-27 και φόντο τη συνεχιζόμενη πίεση στην αγορά ενοικίων, το ΤΕΠΑΚ ανοίγει νωρίτερα από ποτέ τη διαδικασία για τις φοιτητικές εστίες, προσθέτοντας 150 νέα δωμάτια στα Βερεγγάρια και θέτοντας ως στόχο να καλύψει, τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο, το σύνολο των νεοεισερχόμενων φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Την ίδια ώρα, οι υφιστάμενοι φοιτητές καλούνται να κινηθούν άμεσα, καθώς η διαδικασία μοριοδότησης παραμένει αυστηρή και χωρίς δεύτερη ευκαιρία.

Το κόστος διαμονής θα ανέρχεται στα 350€/μήνα, προσφέροντας στους πρωτοετείς μας την ασφάλεια και στήριξη που χρειάζονται για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή με αυτοπεποίθηση.

Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, κάθε νεοεισερχόμενος/η φοιτητής/τρια που έχει τη μόνιμη διαμονή του/της τουλάχιστον 25 χιλιόμετρα μακριά από τον χώρο φοίτησής του/της θα έχει εξασφαλισμένη διαμονή σε φοιτητική εστία για το πρώτο έτος σπουδών του/της.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωση του, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο:

Α) Υφιστάμενοι φοιτητές/τριες πτυχίου

Οι υφιστάμενοι/ες φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για δωμάτιο εστίας ή επίδομα ενοικίου για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2026-27, σε Λεμεσό ή Πάφο, πρέπει να υποβάλουν αίτηση μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 26 Μαρτίου μέχρι 2 Μαϊου 2026.

Προσοχή: Δεν θα δοθεί άλλη ευκαιρία μοριοδότησης καθώς δεν θα υπάρχει μοριοδότηση για νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες.

Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογητικά, με πιο βασικό (απαραίτητο) την Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το 2025 για πατέρα και μητέρα. Εκδίδεται από τα ΚΕΠ.

Οι δικαιούχοι/ες δωματίου εστίας ή επιδόματος θα γνωστοποιηθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου, με βάση τους κανόνες μοριοδότησης κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης. Η περσινή μοριοδότηση δεν ισχύει για το 2026-27. Χρειάζεται νέα αίτηση αν ενδιαφέρεστε για δωμάτιο εστίας ή επίδομα ενοικίου.

ΠΑΦΟΣ: Όσοι φοιτητές/τριες διαμένουν φέτος σε δωμάτιο στην κανονική τιμή (€550) στη φοιτητική εστία Πάφου, μπορούν να κρατήσουν το δωμάτιο τους και τη νέα χρονιά, υποβάλλοντας σχετική δήλωση ενδιαφέροντος (πατήστε εδώ). Την ίδια δήλωση μπορούν να συμπληρώσουν και άλλοι υφιστάμενοι φοιτητές/τριες που θα ήθελαν να διεκδικήσουν κάποιο από τα διαθέσιμα δωμάτια στην κανονική τιμή (550 ευρώ).

Β) Νεοεισερχόμενοι φοιτητές/τριες πτυχίου (και στρατιώτες που κράτησαν)

Στόχος του Πανεπιστημίου είναι όλοι/ες οι νέοι/ες φοιτητές/τριες πτυχίου που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους τουλάχιστον 25χμ μακριά από το χώρο φοίτησής τους, εφόσον το επιθυμούν να λάβουν δωμάτιο εστίας, στην κοινωνική τιμή (€350), χωρίς διαδικασίες μοριοδότησης, για τον πρώτο χρόνο φοίτησης (τουλάχιστον).

Για το σκοπό αυτό, από το 2026-27 δίδονται για τις ανάγκες των νέων φοιτητών/τριών πτυχίου:

α) Στη Λεμεσό, 150 δωμάτια στις νέες φοιτητικές εστίες Βερεγγάρια και 50 δωμάτια στην εστία Απολλώνια, και

β) Στην Πάφο 50 δωμάτια στη φοιτητική εστία και 7 δωμάτια σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο κέντρο της Πάφου.

Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα δωμάτια, οι φοιτητές/τριες που δεν θα προλάβουν να λάβουν δωμάτιο θα μπορούν να λάβουν επίδομα ενοικίου (χωρίς διαδικασία μοριοδότησης).

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν ήδη κρατήσει θέση για να φοιτήσουν από το Σεπτέμβρη 2026 (δηλαδή υπηρετούν τώρα στην ΕΦ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δωμάτιο εστίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ώρα 10πμ.

Δεν χρειάζονται οποιαδήποτε δικαιολογητικά.

Με βάση το χρόνο υποβολής ενδιαφέροντος (ημέρα/ώρα), θα γίνει η κατανομή των δωματίων μέχρι εξαντλήσεως. Νοείται ότι αριθμός δωματίων θα κρατηθεί ώστε να διατεθεί στα άτομα που θα εξασφαλίσουν θέση τον Ιούλιο μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2026.

Το Γραφείο Στέγασης, θα επικοινωνήσει γραπτώς με κάθε άτομο που θα υποβάλει αίτηση και θα στείλει οδηγίες (στο email που θα έχετε δηλώσει). Η κράτηση θα οριστικοποιείται με την καταβολή της εγγύησης, που δεν θα επιστραφεί σε οποιαδήποτε περίπτωση ακύρωσης.