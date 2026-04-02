Μαθητές και μαθήτριες στην Κύπρο κέρδισαν σε διαγωνισμό με τις ευφάνταστες ιδέες τους και πάνε στον ευρωπαϊκό τελικό

Οι ευφάνταστες δημιουργίες μαθητών και μαθητριών ενθουσίασαν την Κριτική Επιτροπή του Σχολικού Διαγωνισμού “Think Smart, Create Green”, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία στις 27 Μαρτίου. Μέσα από εμπνευσμένες ιδέες όπως μια παντόφλα φτιαγμένη από φρούτα, φελλούς και μπάλες τένις που θα κατέληγαν στα σκουπίδια, μέχρι ρομποτικό σύστημα για τον διαχωρισμό απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη, αλλά και ένα έξυπνο σύστημα άρδευσης και διαχείρισης του νερού, οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ανέδειξαν τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την περιβαλλοντική συνείδηση της νέας γενιάς που αναζητεί λύσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Τον διαγωνισμό Think Smart, Create Green διοργανώνει ετήσια το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS και υλοποιεί στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο Frederick, ως μέλος του Δικτύου. Το Πανεπιστήμιο συγχαίρει θερμά όλους τους συμμετέχοντες και όλες τις συμμετέχουσες από Γυμνάσια και Λύκεια της Κύπρου που παρουσίασαν τις ιδέες τους, κερδίζοντας τις εντυπώσεις τόσο της Κριτικής Επιτροπής αλλά και όσων παρευρέθηκαν στον εθνικό τελικό.

Για την ποιότητα και την καινοτομία των προτάσεών τους, ξεχώρισαν και έλαβαν την 1η θέση στην κατηγορία ηλικίας 12-14 η ομάδα “Scarto” του Γυμνασίου Κοκκινοχωρίων «Πάνος Ιωάννου» και στην κατηγορία ηλικίας 14-17 η ομάδα “Aquawise” από το Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας.

Η Κριτική Επιτροπή υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο των προτάσεων και την ουσιαστική κατανόηση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Την Επιτροπή αποτέλεσαν ο βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων, κ. Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Frederick Δρ Νάσια Τζιωρτζή και κ. Γιάννος Λοϊζίδης, η ερευνήτρια στη Μονάδα Sustainable Energy Research Group του Πανεπιστημίου, κ. Κυριακή Κουμενίδου, και ο επικεφαλής του Γραφείου Εισδοχής Λευκωσίας του Πανεπιστημίου Frederick, κ. Πίτερ Νικάνδρου.

Ιδιαίτερα εγκωμιαστικά ήταν τα σχόλια της Επιτροπής για τις ομάδες που κατέκτησαν την πρώτη θέση, αναγνωρίζοντας την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την πρακτική εφαρμογή των ιδεών τους.

Η ομάδα Scarto του Γυμνασίου Κοκκινοχωρίων «Πάνος Ιωάννου» παρουσίασε μια καλοκαιρινή παντόφλα ως τελικό προϊόν ανακύκλωσης απορριμμάτων: για τη δημιουργία του δέρματος, τα παιδιά χρησιμοποίησαν φλούδες μήλου και πατάτας που ζεμάτισαν σε νερό που συνέλεξαν από κλιματιστικά, κουκούτσια και φυσικά χρώματα από παντζάρι, σπανάκι και καρύδια, ενώ για τη σόλα χρησιμοποίησαν φελλούς από μπουκάλια κρασιού και μπάλες του τένις που θα κατέληγαν στα σκουπίδια. Κεντρικό τους επιχείρημα ήταν το ότι η ιδέα του «απόβλητου» υποδεικνύει έλλειψη φαντασίας, και ότι χρειάζεται ένας νέος τρόπος σκέψης που να μετατρέπει κάτι που θεωρούμε αχρείαστο σε ευκαιρία. Την ομάδα, που αποτέλεσαν οι μαθήτριες Θεοδώρα Γεωργίου, Μαρία Αντωνίου και Αντιγόνη Αλεξάνδρου και ο μαθητής Μιχάλης Χαραλάμπους, καθοδήγησαν οι καθηγητές Θεοφάνης Πετρούδης και Θεράπων Θεράποντος.

Η ομάδα του Λυκείου Άγιος Γεώργιος Λακατάμιας ανέπτυξε και παρουσίασε το Aquawise, ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης και άρδευσης νερού, το οποίο βελτιστοποιεί τη χρήση του μέσω αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, βασισμένης σε δεδομένα. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες υγρασίας εδάφους και δύο μικροελεγκτές ESP32, το AquaWise ελέγχει αυτόνομα μια υδραυλική βαλβίδα και οι καλλιέργειες ποτίζονται με νερό από υπερυψωμένη δεξαμενή που λειτουργεί με τη βαρύτητα. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα άρδευσης που βασίζονται σε προκαθορισμένα προγράμματα, το AquaWise λειτουργεί ως ένα πλήρως αυτόνομο σύστημα, που αξιολογεί τις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες και εκτελεί ενέργειες άρδευσης σε πραγματικό χρόνο, εξασφαλίζοντας την ακριβή παροχή νερού προσαρμοσμένη στις ανάγκες των φυτών. Αυτή η προσέγγιση μειώνει σημαντικά τη σπατάλη νερού, διατηρώντας παράλληλα τα βέλτιστα επίπεδα υγρασίας του εδάφους. Η ομάδα δοκίμασε με επιτυχία το AquaWise στον μικρό κήπο του σχολείου της, για να αποδείξει την αποτελεσματικότητά του ως μια χαμηλού κόστους λύση για βιώσιμη διαχείριση του νερού. Την ομάδα αποτελούσαν οι μαθητές Κωνσταντίνος Κοκκοφύτης, Ανδρέας Κάσσινος, Γιώργος Νεάρχου και Στέφανος Σιάθας, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Στέλιου Σεργίου.

Στην κατηγορία 12-14, τη 2η θέση κατέκτησε η ομάδα “Greenins” του Γυμνασίου Σταυρού και την 3η θέση η ομάδα “Fight for Earth” του Γυμνασίου Αγλαντζιάς. Στην κατηγορία 14-17, τη 2η θέση έλαβε η ομάδα “Tidekeepers” από το English School και την 3η θέση η ομάδα “Global Eco Heroes” από το Pascal English School της Λεμεσού.

Ο καινοτόμος σχολικός διαγωνισμός “Think Smart, Create Green” συγκεντρώνει νέους και νέες ηλικίας 12-17 ετών από όλη την Ευρώπη, με στόχο την προώθηση έξυπνων λύσεων και βιωσιμότητας. Τον διαγωνισμό διοργανώνει για έκτη χρονιά το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, ενώ το εθνικό μέρος του διαγωνισμού υλοποιείται στην Κύπρο από το Πανεπιστήμιο Frederick, πλήρες μέλος του Δικτύου.

Οι δύο ομάδες που κέρδισαν στον εθνικό τελικό θα διαγωνιστούν στον διεθνή τελικό που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 27 Απριλίου, με τη συμμετοχή ομάδων μαθητών και μαθητριών από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Λιθουανία και τη Ρουμανία.

Το Δίκτυο Πανεπιστημίων EU-CONEXUS εστιάζει στην ευφυή αειφόρο παράκτια οικιστική ανάπτυξη και στόχος του είναι να αναπτύξει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στον τομέα της γαλάζιας ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας. Τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο Δίκτυο είναι: La Rochelle Université (Γαλλία), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), Klaipeda University (Λιθουανία), Universidad Catolica de Valencia “San Vicente Martir” (Ισπανία), University of Zadar (Κροατία), South East Technological University (Ιρλανδία), University of Rostock (Γερμανία) και Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος).