Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Προβληματίστηκαν αλλά ψήφισαν τα κριτήρια οι βουλευτές

Με οριακές πλειοψηφίες και έντονο προβληματισμό από πλευράς βουλευτών, η Ολομέλεια της Βουλής άναψε το πράσινο φως για τα κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της νέας νομοθεσίας που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Τα κριτήρια εγκρίθηκαν με 26 ψήφους υπέρ και 11 εναντίον, επιβεβαιώνοντας ότι το ζήτημα εξακολουθεί να διχάζει πολιτικά και εκπαιδευτικά.

Παράλληλα, εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ και 13 εναντίον τροπολογία του ΔΗΣΥ, η οποία προβλέπει ότι καθήκοντα που απορρέουν από τους κανονισμούς θα πρέπει να συζητούνται στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου κοινωνικού διαλόγου, διασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση των σχετικών διαδικασιών.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια δεν ήταν τυπική. Βουλευτές από διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις εξέφρασαν επιφυλάξεις τόσο για το περιεχόμενο των κριτηρίων όσο και για τον τρόπο εφαρμογής τους, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του νέου συστήματος, για τα οποία ζητήθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις από το Υπουργείο Παιδείας.

Το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις το προηγούμενο διάστημα, με εκπαιδευτικές οργανώσεις να εκφράζουν διαφωνίες και να ζητούν ουσιαστική εμπλοκή τους στις τελικές ρυθμίσεις. Η ψήφιση των κριτηρίων δεν φαίνεται να κλείνει τη συζήτηση, αλλά να ανοίγει ένα νέο κύκλο διαλόγου γύρω από την εφαρμογή τους στην πράξη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται καθοριστικό, καθώς το Υπουργείο Παιδείας καλείται να παρουσιάσει αναλυτικά το πλάνο εφαρμογής, απαντώντας στα ερωτήματα που παραμένουν ανοικτά.