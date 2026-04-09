Σε ρυθμούς εκλογών και οι εκπαιδευτικοί: Νέα κίνηση επιχειρεί να ταράξει τα νερά και να φέρει ανακατατάξεις στην ΟΕΛΜΕΚ

Σε προεκλογική τροχιά εισέρχεται σιγά σιγά και η εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς η εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη της νέας ηγεσίας της ΟΕΛΜΕΚ έχει οριστεί για τις 9 Ιουνίου 2026. Πρόκειται για μια διαδικασία που συγκεντρώνει αυξημένο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω των συσχετισμών που διαμορφώθηκαν στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και εξαιτίας των νέων δεδομένων που καταγράφονται στο εσωτερικό της οργάνωσης. Τα αποτελέσματα του 2023 είχαν αναδείξει ξεκάθαρη πρωτιά της «Αλλαγής», η οποία εξασφάλισε ποσοστό 46,61% και 10 έδρες στο κεντρικό διοικητικό συμβούλιο, αφήνοντας σημαντικά πίσω την «Προοδευτική» που περιορίστηκε στο 21,35% και 5 έδρες. Ακολούθησαν η ΔΗΚΙ με 14,02% (3 έδρες), η Νέα Κίνηση με 10,72% (2 έδρες) και η Νέα Πνοή με 7,30% (1 έδρα), διαμορφώνοντας έναν συσχετισμό δυνάμεων με σαφή κυριαρχία της πρώτης παράταξης.

Ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης του 2026, το σκηνικό εμφανίζεται ωστόσο ρευστό. Ήδη έχει κάνει την εμφάνισή της νέα συνδικαλιστική κίνηση, η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», απαρτίζεται σε σημαντικό βαθμό από πρώην μέλη της «Αλλαγής», στοιχείο που ενδέχεται να επηρεάσει τις ισορροπίες, ιδιαίτερα αν μεταφερθεί εκλογική επιρροή από τη μια παράταξη στην άλλη.

Νέα κίνηση, νέα δεδομένα

Η ίδια η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών δηλώνει ότι φιλοδοξεί να εκφράσει μια πραγματικά ανεξάρτητη και μη κομματικοποιημένη συνδικαλιστική φωνή, που θα ξεκινά από τη βάση των εκπαιδευτικών και θα επιστρέφει σε αυτήν. Στη διακήρυξή της θέτει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας της ΟΕΛΜΕΚ, με ουσιαστική συμμετοχή των μελών στη λήψη αποφάσεων και με έμφαση στη διαφάνεια, την αξιοπιστία και τη συλλογικότητα. Παράλληλα, ασκεί κριτική στην υφιστάμενη κατάσταση, κάνοντας λόγο για υποχωρητικότητα της ηγεσίας και για απαξίωση της φωνής των μάχιμων εκπαιδευτικών. Όπως υποστηρίζει, η οργάνωση οφείλει να επανακτήσει τον διεκδικητικό της ρόλο, να απομακρυνθεί από κομματικές εξαρτήσεις και να λειτουργεί ως ενιαίος εκφραστής των αναγκών του κλάδου. Η Ανεξάρτητη Φωνή Εκπαιδευτικών δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα καθημερινότητας, όπως η εργασιακή ασφάλεια, η ανάγκη για νομική στήριξη των εκπαιδευτικών και η αντιμετώπιση της βίας στα σχολεία. Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο τη διατήρηση του καταλόγου διοριστέων, τη διόρθωση στρεβλώσεων στο σύστημα διορισμών και την άρση ανισοτήτων που προκύπτουν από αποσπάσεις και τοποθετήσεις.

Γεμάτη η επόμενη τριετία

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό της εκπαιδευτικής κοινότητας καταγράφεται δυσαρέσκεια για χειρισμούς της ηγεσίας σε κρίσιμα ζητήματα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το νέο σχέδιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, το οποίο προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς και η γενικότερη στάση της ΟΕΛΜΕΚ απέναντι σε πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον της οργάνωσης καθίστανται ακόμη πιο έντονες. Η επόμενη ηγεσία της ΟΕΛΜΕΚ θα κληθεί να διαχειριστεί μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως η εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και το μέλλον του καταλόγου διοριστέων, ο οποίος βάσει νόμου καταργείται τον Σεπτέμβριο του 2027.