Πίσω στη Βουλή οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου

Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα στις 9 το πρωί η Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, προκειμένου να εξετάσει τις δύο αναπομπές του Προέδρου της Δημοκρατίας σε νόμους, που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή. Το απόγευμα, η Ολομέλεια του Σώματος αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση, για το κατά πόσο θα γίνουν αποδεκτές ή όχι οι αναπομπές.

Η πρώτη αναπομπή αφορά τον νόμο για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου, με τον οποίο η Βουλή ψήφισε την απαγόρευση τερματισμού των υπηρεσιών τους, για λόγους πλεονασμού, επιχειρώντας να ενισχύσει την εργασιακή τους ασφάλεια. Στο σκεπτικό της αναπομπής επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η Βουλή επιχειρεί να ρυθμίσει ζητήματα, που άπτονται των όρων υπηρεσίας και της εργασιακής σχέσης των εν λόγω εκπαιδευτικών, κάτι που σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας ως εργοδότη. «Στην προκειμένη περίπτωση, ο τερματισμός των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με καθεστώς αορίστου χρόνου, αποτελεί αρμοδιότητα του εργοδότη τους, δηλαδή της Εκτελεστικής Εξουσίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά, ενώ προστίθεται ότι «με τον υπό αναπομπή νόμο, η Νομοθετική Εξουσία επεμβαίνει στον τομέα αρμοδιότητας της Εκτελεστικής Εξουσίας, κατά παράβαση της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών».

Τις προηγούμενες ημέρες, πάντως, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ είχαν καλέσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να υπογράψει τον συγκεκριμένο νόμο.

Φύλαξη μαθητών

Η δεύτερη αναπομπή αφορά τροποποίηση του νόμου περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως και συγκεκριμένα το ζήτημα της φύλαξης και επίβλεψης των παιδιών πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη των μαθημάτων, για το οποίο είχε προηγηθεί έντονη συζήτηση, με την ΠΟΕΔ να εκφράζει διαφωνίες. Η ρύθμιση μετέφερε την ευθύνη στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο θα καλείτο, να δώσει λύση για την κάλυψη των σχετικών αναγκών. Ωστόσο, στην αναπομπή επισημαίνεται ότι η Βουλή, κατά την άσκηση του νομοθετικού της έργου, δεν μπορεί να ασκεί διοικητικής φύσεως εξουσίες που ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως αναφέρεται, ζητήματα όπως ο καθορισμός του χρόνου λειτουργίας των σχολείων, η προσέλευση εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και η ασφαλής αποχώρηση και επίβλεψη των παιδιών αποτελούν διοικητικές ρυθμίσεις, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της εκτελεστικής εξουσίας.