Ξενοδοχεία: Οδηγίες ΟΕΒ για ένταξη στο ειδικό σχέδιο στήριξης

Πρόσθετη ενημέρωση για ένταξη στο Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Απασχόλησης στον Ξενοδοχειακό Τομέα, έδωσε με εγκύκλιό της την Τετάρτη η ΟΕΒ.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ειδικού Σχεδίου Στήριξης Απασχόλησης στον Ξενοδοχειακό Τομέα, ημερομηνίας 03/04/2026, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημέρωσε τα επηρεαζόμενα μέλη της για τις πρόσθετες πληροφορίες και διαδικασίες που έχουν κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με την ένταξη επιχειρήσεων στο Σχέδιο. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο εντός της ερχόμενης εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, σημειώνει, θα ισχύουν τα εξής:

1. Υποβολή Αίτησης

Η αίτηση θα υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους κωδικούς πρόσβασης (username & password) που ήδη διαθέτει η επιχείρηση για σκοπούς προσλήψεων, τερματισμών και όρων εργοδότησης.

2. Προκαταρκτική Ενέργεια – Επικαιροποίηση Μισθών

Πριν από την υποβολή της αίτησης, κάθε εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα πρέπει να επικαιροποιήσει τον πραγματικό μηνιαίο μισθό κάθε εργαζομένου, μέσω καταχώρισης όρων εργοδότησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ακολουθώντας την πιο κάτω διαδικασία:

Σύνδεση Χρήστη

Όροι Εργοδότησης

Εισαγωγή ή Εισαγωγή με αρχείο

Διαδικασία Υποβολής – Όροι Εργοδότησης (για νέες προσλήψεις)

Διαδικασία Υποβολής – Ορθή Επανάληψη (για υφιστάμενες προσλήψεις με επικαιροποίηση μισθού)

Υποβολή

3. Διαδικασία Κατά την Υποβολή

Με το άνοιγμα των αιτήσεων:

Θα καταχωρείται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) και θα εμφανίζεται αυτόματα κατάλογος με τις ενεργές εργοδοτήσεις της επιχείρησης.

Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής μέχρι 80% των υπαλλήλων για τους οποίους ζητείται επιχορήγηση.

Θα πρέπει να δηλωθεί ο Διεθνής Τραπεζικός Αριθμός Λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης ή του αυτοτελώς εργαζομένου.

4. Απαραίτητα Συνοδευτικά Έγγραφα

Θα πρέπει να επισυναφθούν:

Έκθεση Λογιστή που να επιβεβαιώνει τη μείωση κύκλου εργασιών ή το ποσοστό πληρότητας

Βεβαίωση Λογαριασμού (IBAN)

Πιστοποιητικό Διευθυντών και Μετόχων από τον Έφορο Εταιρειών

5. Σημαντική Επισήμανση

Για σκοπούς άμεσης εξέτασης των αιτήσεων και έγκαιρης καταβολής της στήριξης: