«Σάντη»: Είχε εμμονή με τον πρώην δικαστή – Ανατρέπει δεδομένα η ένορκη δήλωση της Αστυνομίας

Εμμονή με τον πρώην δικαστή Μιχαλάκη Χριστοδούλου, είπε ότι απέκτησε η γυναίκα που αποκαλείται «Σάντη» σε κατάθεση η οποία περιλαμβάνεται στην ένορκη δήλωση της Αστυνομίας που κατατέθηκε στο δικαστήριο για την εξασφάλιση εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη.

Μέσα από μεγάλο αριθμό μαρτυριών και καταθέσεων διαφόρων προσώπων που επικαλούνται οι Αρχές, φαίνεται να δίνονται απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με την υπόθεση «Σάντη», οι οποίες μάλιστα, αν ισχύουν, ανατρέπουν πολλά από τα δεδομένα που έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Ένα παιδί στο εξωτερικό

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που συνέλεξε η Αστυνομία και παρουσίασε στο δικαστήριο, η γυναίκα που αναφέρεται ως «Σάντη» φέρεται να έχει μόνο ένα παιδί, γεγονός που επιβεβαίωσαν τόσο συγγενικά της πρόσωπα σε κατάθεση στην Αστυνομία όσο και επίσημα στοιχεία του κράτους.

Ταυτόχρονα, δεδομένα που εξέτασαν οι Αρχές από τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις δείχνουν ότι η γυναίκα αυτή εργαζόταν στην Κύπρο κατά τα χρόνια 2001-2023, γεγονός που συγκρούεται με τις αναφορές ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα, κατά την ίδια περίοδο, καταγράφονται επισκέψεις της «Σάντη» σε γιατρούς μέσω ΓεΣΥ.

Ψεύτικες κλήσεις και φτιαχτά μηνύματα

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη χρήση εφαρμογών για δημιουργία ψεύτικων κλήσεων και μηνυμάτων, τις οποίες φέρεται να είχε εγκαταστήσει στο κινητό της τηλέφωνο. Η ίδια ανέφερε ότι το τηλέφωνο με το οποίο δημιουργούσε αυτά τα μηνύματα το είχε παραδώσει στον Νίκο Κληρίδη, κάτι που εκείνος αρνείται.

Είχε «εμμονή» με τον πρώην δικαστή

Παράλληλα, στην ένορκη δήλωση αναφέρεται ότι ο πρώην δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου δήλωσε ότι γνώρισε τη «Σάντη» το 2020 και ότι είχαν περιορισμένη προσωπική επαφή, απορρίπτοντας οποιαδήποτε ερωτική ή οικονομική σχέση μαζί της.

Η ίδια η γυναίκα είπε σε κατάθεσή της ότι είχε ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με τον ρόλο της «Σάντη» που η ίδια είχε δημιουργήσει, βιώνοντας τα κατασκευασμένα σενάρια ως πραγματικά. Ανέφερε επίσης ότι δημιούργησε τα ψεύτικα μηνύματα παρορμητικά και χωρίς σαφή λόγο, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε εμμονή με τον συγκεκριμένο δικαστή και χρησιμοποίησε ψευδώνυμο για να αποκρύψει την ταυτότητά της. Αναφορικά με μηνύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, η γυναίκα ανέφερε ότι είναι ψεύτικα.

Δώδεκα αδικήματα

Η Αστυνομία διερευνά 12 σοβαρά αδικημάτα για γεγονότα που φέρονται να εκτυλίχθηκαν από το 2019 μέχρι σήμερα, μεταξύ τους, συνωμοσία, πλαστογραφία, διάδοση ψευδών ειδήσεων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, υποκλοπές και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης δημοσιοποίησε σήμερα ο δημοσιογράφος Μιχάλης Χατζηβασίλης στο Philenews, τονίζοντας ότι δεν υιοθετούνται οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται στον όρκο του ανακριτή στο δικαστήριο, καθώς αποτελεί αντικείμενο εν εξελίξει αστυνομικής έρευνας.