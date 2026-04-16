ΥΠΕΣ: Σε δημόσια διαβούλευση δύο νομοσχέδια για πρατήρια πετρελαιοειδών

Δημόσια διαβούλευση των περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026 και περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σκοπός των προτεινόμενων νομοσχεδίων είναι η δημιουργία σαφούς και διακριτού πλαισίου αρμοδιοτήτων μεταξύ των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και των Τοπικών Αρχών αναφορικά με την αδειοδότηση για τη λειτουργία, την κατασκευή, την ανοικοδόμηση και την κατεδάφιση πρατηρίων πετρελαιοειδών, καθώς και για την προσθήκη, τη μετατροπή ή την επισκευή οποιουδήποτε υφιστάμενου πρατηρίου.

Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί όπως τυχόν σχόλια για τα νομοσχέδια υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας «η-Διαβούλευση», μέχρι και την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026.