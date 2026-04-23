Ορόκλινη: Υποχωρεί η ακτή εξαιτίας της διάβρωσης

Σοβαρότατο πρόβλημα διάβρωσης εξακολουθεί να παρατηρείται στην ακτογραμμή του δημοτικού διαμερίσματος Ορόκλινης. Ένα θέμα που απασχολεί τις τοπικές Αρχές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο, όμως, παρά τις μελέτες και τα έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ που κατά καιρούς έχουν γίνει, εντούτοις συνεχίζει να αλλοιώνει τον χαρακτήρα της παραλιακής περιοχής, προκαλώντας αλγεινή εικόνα στους επισκέπτες.

Από τα μέσα του προηγούμενου χρόνου ο Δήμος Λάρνακας βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Τμήμα Δημοσίων Έργων, με στόχο τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων που θ’ αναχαιτίσουν τη διάβρωση. Ήδη, έχουν ολοκληρωθεί κάποια έργα που αφορούν την προσθήκη κυματοθραυστών, αλλά και την αφαίρεση ενός κάθετου λιμενοβραχίονα που υπήρχε στη θαλάσσια περιοχή έναντι του ξενοδοχείου Lebay. Ωστόσο, τα φαινόμενα υποχώρησης της ακτής συνεχίζουν να παρατηρούνται, ειδικά στην περιοχή μπροστά από το πολυτελές ξενοδοχείο Radisson Beach, γεγονός που προβληματίζει έντονα τις δημοτικές Αρχές. Η διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λάρνακας Νεοφυτούλα Αγγελίδου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι όταν κατασκευάστηκε ο παραλιακός πεζόδρομος της Ορόκλινης λήφθηκε υπόψη το εύρος της παραλίας, γι’ αυτό και το Τμήμα Πολεοδομίας είχε αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν θα γίνει σε πασσάλωση, αλλά σε θεμελίωση. «Το φαινόμενο της διάβρωσης, όμως, παρουσιάζεται σε όλο το μήκος του πεζόδρομου, είτε υπάρχουν πάσσαλοι, είτε υπάρχει θεμελίωση, και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει ιδιαίτερα, λόγω του ότι η διάβρωση είναι πολύ έντονη ειδικά μετά την αφαίρεση και του κάθετου λιμενοβραχίονα» συμπλήρωσε.

Η κ. Αγγελίδου έκανε λόγο για «περίπλοκο θέμα», προσθέτοντας ότι ο Δήμος Λάρνακας έχει ήδη επιστρατεύσει δύο ειδικούς συμβούλους για το ζήτημα αυτό. Παρατήρησε, όμως, ότι κύριοι σύμβουλοι για επίλυση του προβλήματος είναι το κράτος και συγκεκριμένα οι αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Δημοσίων Έργων, από τους οποίους όλοι αναμένουν να εξεύρουν την ιδανική λύση για αποτελεσματική αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης. «Ο Δήμος Λάρνακας έχει λάβει κάποια μέτρα ασφάλειας για το κοινό που χρησιμοποιεί τον παραλιακό πεζόδρομο. Σίγουρα η εικόνα της διαβρωμένης ακτής δεν είναι αυτή που θέλουμε να έχει ένα πολυσύχναστο παραλιακό μέτωπο, το οποίο είναι σε χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γι’ αυτό καλούμε τις αρμόδιες αρχές να λάβουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα. Να εντοπίσουν από πού προκαλείται το πρόβλημα και να ψάξουν λύσεις. Στην περιοχή παρατηρούνται προβλήματα ασφάλειας, αισθητικής ασχήμιας και υποχώρησης του εδάφους», κατέληξε.