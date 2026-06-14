Έκλεισε ο εναέριος χώρος πάνω από το Ιράν - Ανησυχία για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ο εναέριος χώρος στο δυτικό Ιράν έκλεισε προσωρινά, καθώς η αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Τελ Αβίβ εισέρχεται σε νέα φάση κλιμάκωσης.

Παρά το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την υπογραφή μνημονίου κατανόησης με το Ιράν εντός των επόμενων ωρών, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο και οι προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για αντίποινα επαναφέρουν το κλίμα έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, όλες οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια του δυτικού Ιράν έχουν διακοπεί επ’ αόριστον, εξαιτίας των εξελίξεων και των συνθηκών ασφαλείας που επικρατούν στην περιοχή.

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Tasnim: Flights to and from airports across western Iran have been suspended until further notice amid the current security situation. pic.twitter.com/sVpMk7UKSV — Open Source Intel (@Osint613) June 14, 2026

Τραμπ: Μια συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σε λίγες ώρες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί «σε λίγες ώρες», αφού η διαδικασία καθυστέρησε, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, λόγω των ισραηλινών επιθέσεων στη Βηρυτό. «Τα έκανε όλα άνω κάτω. Καθυστέρησε την υπογραφή κατά λίγες ώρες. Υποτίθεται ότι θα γινόταν τώρα. Τώρα έχει προγραμματιστεί να γίνει σε λίγες ώρες», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη, ανέφερε το Axios.

Ο Τραμπ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον οποίο, όπως είπε, επέπληξε.

«Έγινα έξαλλος. Δεν έχει καμία γαμ... ικανότητα κρίσης. Του το είπα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ είχε νωρίτερα εκφράσει την απογοήτευσή του με ανάρτηση στο Truth Social για τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, οι οποίες άφησαν πίσω τους τρεις νεκρούς.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε. Το Ισραήλ δήλωσε ότι ενήργησε σε απάντηση σε πυρά της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται έναντι απειλών, αλλά η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ περιορισμένης εμβέλειας και ασήμαντη», υποστήριξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν είχε προηγουμένως κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους μετά τις επιθέσεις, οι οποίες, όπως είπε, κινδύνευαν να θέσουν σε κίνδυνο τις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό απειλούν να τορπιλίσουν τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί την Κυριακή στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, απειλούν να τορπιλίσουν μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου στην Μέση Ανατολή, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει πως οι ισραηλινές επιθέσεις στη πρωτεύουσα του Λιβάνου «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί».

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές του Λιβάνου. Οι επιθέσεις ήρθαν ως απάντηση σε εκτόξευση βλημάτων της φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου κατά ισραηλινού εδάφους, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Το Ιράν προειδοποίησε ότι η επίθεση αυτή του Ισραήλ δεν θα μείνει ατιμώρητη.

Μετά τα πλήγματα στη Βηρυτό, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μια «πιθανή» επίθεση στην ισραηλινή επικράτεια.

«Μετά την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Βηρυτό, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έχει συνεχείς αξιολογήσεις της κατάστασης με όλους τους αρμόδιους διοικητές», τόνισε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ο στρατός «προετοιμάζεται για μια πιθανή επίθεση εναντίον ισραηλινού εδάφους μέσα στις επόμενες ώρες».

Αντιδρώντας στην νέα αυτή κλιμάκωση, ο Τραμπ δήλωσε πως οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σήμερα στα νότια προάστια της Βηρυτού «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί», ζητώντας να τερματιστούν οι επιθέσεις.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλα τα μέρη θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες ισραηλινές επιθέσεις πουθενά στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από κανένα άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ... Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα!», πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως εξαπολύθηκαν πλήγματα «στην Νταχίγια της Βηρυτού (...) σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ προς το ισραηλινό έδαφος», προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί καμία επίθεση στο έδαφός του».

Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη σήμερα για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο, αλλά δεν έχει κάνει καμία αναφορά μέχρι στιγμής σε επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτά τα εγκλήματα» δεν θα μείνουν ατιμώρητα, δήλωσε για τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις στη λιβανική πρωτεύουσα ο κυριότερος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, ο Πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κατηγορώντας τις ΗΠΑ ότι δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Το Ιράν θέτει ως όρο για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε στις αρχές Ιουνίου ότι η χώρα του θα πλήξει τη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ στοχεύσει πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, επικαλούμενος την υποστήριξη της Ουάσινγκτον για μια τέτοια κίνηση.

Παράλληλα σήμερα, το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI ανέφερε ισραηλινές επιθέσεις σε περισσότερες από 20 πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Ναμπατίγιε στον νότιο Λίβανο, τόσο πριν όσο και μετά τις ισραηλινές προειδοποίησεις για εκκένωση περίπου 30 πόλεων.

Οι νέες εχθροπραξίες θέτουν σε κίνδυνο τις ειρηνευτικές συνομιλίες Τεχεράνης - Ουάσινγκτον και με επικείμενη συμφωνία.

Πεζεσκιάν: Το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν υποστηρίζει «την οδό του διαλόγου»

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υποστηρίζει την «οδό του διαλόγου» με τις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά από κριτική που ασκήθηκε από υπερσυντηρητικούς κατά της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Το Συμβούλιο, το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν, «κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ακολουθηθεί η οδός του διαλόγου», τόνισε ο Πεζεσκιάν μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα από την ιστοσελίδα της προεδρίας.

Το Συμβούλιο λαμβάνει τις «αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο και τις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Μπαράκ Ομπάμα: Δεν αναμένει μια συμφωνία με το Ιράν να είναι «πολύ διαφορετική» από τη διεθνή συμφωνία του 2015

Ο Μπαράκ Ομπάμα εξέφρασε αμφιβολίες ότι θα μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα αποτελέσει mia «σημαντική βελτίωση» σε σχέση με τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμφωνία καρπός των διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης του Δημοκρατικού πρώην προέδρου των ΗΠΑ, σύμφωνα με απόσπασμα συνέντευξης που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Είναι σχεδόν απίθανο οποιαδήποτε συμφωνία προκύψει να είναι επί της ουσίας διαφορετική ή να συνιστά μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τη συμφωνία που είχαμε στην αρχή», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος σε συνέντευξή του στο ABC News.

Η αρχική συμφωνία «λειτούργησε για μεγάλο χρονικό διάστημα» πριν «οι ΗΠΑ αποσυρθούν από αυτήν», τόνισε ο Ομπάμα, αναφερόμενος στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, για μονομερή αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία του 2015, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA).

Στο απόσπασμα της συνέντευξης, ο Ομπάμα υποδήλωσε ότι είναι καλύτερο η διαπραγμάτευση μιας συμφωνίας που δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον παρά η διακινδύνευση ενός ανοιχτού πολέμου.

«Αυτό μας υπενθυμίζει ότι, αντιμέτωποι με πολλά σύνθετα προβλήματα εξωτερικής πολιτικής, η ιδέα ότι μπορούμε απλώς να επιβάλουμε τη θέλησή μας με τη βία ή με βομβαρδισμούς για να βρούμε λύσεις μπορεί ορισμένες φορές να μοιάζει ελκυστική», αλλά ότι είναι καλύτερο «να αφιερώσουμε χρόνο για να διερευνήσουμε διπλωματικές οδούς και να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες επίτευξης συμφωνιών που δεν λύνουν το 100% του προβλήματος, αλλά λύνουν το 80%, 90%».

«Θα νόμιζε κανείς ότι θα είχαμε πάρει αυτό το μάθημα εδώ και πολύ καιρό», είπε.

«Ελπίζω οι βομβαρδισμοί να σταματήσουν και απλοί άνθρωποι να μην υποφέρουν πλέον από τις συνέπειες του πολέμου», δήλωσε επίσης ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - ΚΥΠΕ