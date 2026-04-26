Επαναλειτουργούν 15 μονοπάτια μελέτης στο Τρόοδος - Αναλυτική λίστα.

Την επαναλειτουργία 15 μονοπατιών μελέτης της φύσης, τα οποία είχαν προσωρινά κλείσει για λόγους ασφάλειας, ανακοίνωσε το Τμήμα Δασών.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως τα εν λόγω μονοπάτια μελέτης της φύσης είναι πλέον ανοικτά, αφού έχουν πλέον καταστεί κατάλληλα για χρήση.

Τα μονοπάτια που επαναλειτουργούν είναι το Λιβάδι (κυκλικό – προσβάσιμο για τροχοκάθισμα), Άρτεμις (κυκλικό), Αταλάντη (κυκλικό), Περσεφόνη (γραμμικό), Καληδόνια (γραμμικό), Ψηλό Δέντρο – Πουζιάρης (κυκλικό), Κάτω Αμίαντος – Λούματα των Αετών (γραμμικό), Κάμπος του Λιβαδιού (κυκλικό), Μνήματα Πισκόπων (γραμμικό), Καννούρες – Άγιος Νικόλαος Στέγης (Κακοπετριά) (γραμμικό), Φράγμα Προδρόμου – Σταυρούλια (γραμμικό), Πρόδρομος – Ζουμί (γραμμικό), Ε4 (περιοχή Τροόδους), Μαδαρή – Δόξα σοι ο Θεός (γραμμικό) και Τεισιά της Μαδαρής (κυκλικό).

Πηγή: ΚΥΠΕ