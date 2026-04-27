Υπερχείλισε και το φράγμα Βυζακιάς - Ο δεύτερος καλύτερος Απρίλιος σε εισροές νερού (βίντεο)

Οι συνολικές εισροές νερού έχουν μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο συνεχίζουν σταθερές εισροές των περίπου 0.400 Ε.Κ.Μ νερού ημερησίως, οι οποίες είναι αρκετά ικανοποιητικές για την περίοδο που βρισκόμαστε, αναφέρει η μετεωρολογική πλατφόρμα kitasweather.com. Την ίδια ώρα, προσθέτει, το μικρό φράγμα της Βυζακιάς το οποίο τον Δεκέμβριο είχε ξηρανθεί με πληρότητα που έφτανε μόλις το 0.1% έφτασε στην υπερχείλιση του χθες Κυριακή (26/4) και είναι το 9ο μικρό φράγμα που καταφέρνει να φτάνει στην υπερχείλιση για φέτος.

Ο φετινός Απρίλιος

Οι μέχρι στιγμής συνολικές εισροές Απριλίου έχουν ανέλθει στα 22.026 Ε.Κ.Μ, με την εισροή αυτή να είναι η 2η μεγαλύτερη που έχει παρατηρηθεί ποτέ για μήνα Απρίλιο από τότε που κατασκευάστηκαν τα μεγάλα φράγματα και γίνεται καταμέτρηση (1987-1988). Οι εισροές νερού θα συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες, ωστόσο δεν αναμένεται να ξεπεράσουμε το ρεκόρ του Απρίλη του 2019 καθώς εκτιμούμε πως ο φετινός Απρίλιος θα κλείσει με συνολικές εισροές γύρω στα 23-24 Ε.Κ.Μ νερού. Στον πιο κάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τους 5 Απρίλιους με τις μεγαλύτερες συνολικές εισροές νερού στα φράγματα από τότε που υπάρχουν στοιχεία (1987-1988):

Πίνακας με τις εισροές νερού τον Απρίλιο:

Η μετεωρολογική πλατφόρμα kitasweather.com τονίζει το γεγονός ότι είμαστε στα μέσα της άνοιξης και η πληρότητα φραγμάτων ακόμη αυξάνεται (αν και με μικρότερους ρυθμούς), κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά και να θυμίσουμε ότι πέρσι, η πληρότητα φραγμάτων άρχισε να μειώνεται από τα μέσα Ιανουαρίου. Η πληρότητα φραγμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι τουλάχιστον τις αρχές Μαίου και από εκεί και πέρα το αν θα συνεχίσει μικρή αύξηση ή αν θα αρχίσει η σταθεροποίηση/μείωση των αποθεμάτων θα εξαρτηθεί από το αν θα συνεχίσουν κάποιες βροχές στα ορεινά/ημιορεινά και που θα κυμαίνεται η θερμοκρασία.

Πίνακας με την πληρότητα στα φράγματα σήμερα Δευτέρα 27 Απριλίου:





Πηγή kitasweather.com