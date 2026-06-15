Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Υποχώρηση κατά 4% στις τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Περί τις 02:30 (ώρα Κύπρου), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Αύγουστο, υποχωρούσε κατά 4%, στα 83,84 δολάρια

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά περίπου 4% μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, μετά την ανακοίνωση ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Περί τις 02:30 (ώρα Κύπρου), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Αύγουστο, υποχωρούσε κατά 4%, στα 83,84 δολάρια.

Αυτή του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 4,51%, στα 81,05 δολάρια, ενώ η πτώση έφθασε ως το 5% αμέσως μετά το άνοιγμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΡΑΝΗΠΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα