Διχογνωμία για τη λίμνη Παραλιμνίου

Την αποστράγγιση της λίμνης Παραλιμνίου καταγγέλλει ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προστασία της φύσης BirdLife Cyprus. Όπως γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του, η αποστράγγιση της λίμνης βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες μέρες μετά την αφαίρεση μέρους του αναχώματος που συγκρατούσε το νερό. Και όλα αυτά, όπως υποστηρίζει, με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, έπειτα από πιέσεις και αιτήματα από τον Δήμο Παραλιμνίου, με πρόσχημα το πρόβλημα των κουνουπιών και την υψηλή αλατότητα του υδροφορέα. Σύμφωνα με τον οργανισμό BirdLife Cyprus, η ενέργεια αυτή γίνεται κατά την πιο κρίσιμη περίοδο για τα πουλιά της λίμνης, την περίοδο φωλεοποίησης τους, καθότι διάφορα είδη πουλιών φωλιάζουν αυτή την εποχή κι εξαρτώνται από τα ρηχά νερά και τις λασπώδεις παρυφές για την εκκόλαψη των αυγών και την επιβίωση των νεοσσών τους. «Απότομες αλλαγές στη στάθμη του νερού μπορούν να οδηγήσουν σε εγκατάλειψη και απώλεια φωλιών και ενδιαιτημάτων, ενώ η ύπαρξη νερού γύρω από τις φωλιές προστατεύει τα πουλιά από θηρευτές. Παράλληλα, η λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί τον σημαντικότερο βιότοπο του ενδημικού νερόφιδου της Κύπρου, του οποίου η περίοδος αναπαραγωγής ξεκινά περί τα τέλη της άνοιξης. Η παρουσία νερού και κατάλληλων μικροενδιαιτημάτων είναι κρίσιμη για την επιβίωση του είδους», επισημαίνει ο BirdLife Cyprus.

Η απάντηση της δημοτικής Αρχής

Σε απαντητική του ανακοίνωση, ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας αναφέρει ότι η συζήτηση γύρω από τη λίμνη Παραλιμνίου πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε παραπληροφόρηση. Η δημοτική Αρχή κάνει λόγο για ενέργειες ελεγχόμενης απομάκρυνσης νερού από τη λίμνη, που γίνονται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Θήρας, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης μετά από απαίτηση του δήμου. Σημειώνει, ακόμα, ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους εδώ και χρόνια δημιούργησαν ανάχωμα σε ιδιωτική γη για συγκράτηση του νερού και για σκοπούς προστασίας των πουλιών που καταφεύγουν εκεί. Περαιτέρω, ο δήμος θυμίζει ότι υπήρχε ένα σημαντικό έργο υποδομής εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα ολόκληρης της περιοχής, το οποίο κατασκευάστηκε για την άρδευση και την αντιμετώπιση της ελονοσίας και των κουνουπιών, που μάστιζαν την περιοχή. Θέση των τοπικών Αρχών είναι ότι λόγω της παραμονής του νερού στη λίμνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα, αυξάνεται σημαντικά η αλατότητα, υποβαθμίζεται ο υδροφορέας, το νερό καθίσταται ακατάλληλο για χρήση και δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία λόγω στάσιμων νερών και αυξημένων κουνουπιών στις περιοχές Παραλιμνίου, Δερύνειας και Σωτήρας. Ο Δήμος Παραλιμνίου αναφέρει ότι στήριξε και ανέδειξε τον υγροβιότοπο, δημιουργώντας παρατηρητήριο πουλιών, οργανώνοντας εκθέσεις φωτογραφίας, ενώ εδώ και χρόνια ζητά τη διενέργεια ολοκληρωμένης μελέτης ανάπλασης της περιοχής. Απαιτεί, επίσης, να γίνουν οι κατάλληλες απαλλοτριώσεις, ώστε το κράτος να προχωρήσει νόμιμα σε έργα διαχείρισης. Περαιτέρω, ο δήμος ενημέρωσε πως το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σ’ επαφή με το Τμήμα Περιβάλλοντος για τη δρομολόγηση της ολιστικής ανάπλασης της λίμνης. «Το νερό δεν απομακρύνεται ανεξέλεγκτα. Οι εκροές γίνονται με καθημερινές μετρήσεις και επιτόπιους ελέγχους από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να διατηρηθεί η απαιτούμενη στάθμη και να προστατευθεί η αναπαραγωγή των πουλιών που παραμένουν στην περιοχή», καταλήγει ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας.