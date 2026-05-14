Συμφωνία για την β’ φάση του έργου “διαμόρφωση και τοπιοτέχνηση του παραλιακού πεζόδρομου και των δημόσιων χώρων της παραλιακής Γεροσκήπου”

Υπεγράφη στις 13 Μαΐου 2026, μεταξύ του Δημάρχου Ιεροκηπίας Νίκου Παλιού και του κ. Σωκράτη Θεμιστοκλέους, εκ μέρους της εταιρείας Panath Construction Ltd, συμφωνία για την εκτέλεση της β’ φάσης του έργου “Διαμόρφωση και Τοπιοτέχνηση του Παραλιακού Πεζόδρομου και των Δημόσιων Χώρων της Παραλιακής Περιοχής Γεροσκήπου”.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του πεζόδρομου από το ξενοδοχείο Phaethon μέχρι το ξενοδοχείο Athena Royal, καθώς και του κάθετου πεζόδρομου στα όρια των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας.

Το συνολικό ποσό της σύμβασης, €1.081,545 πλέον ΦΠΑ, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα πολιτικής συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 20127.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται στους εφτά (7) μήνες από την ημερομηνία έναρξής του.