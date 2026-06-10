Οργή περιβαλλοντικών οργανώσεων για το λιμάνι στο Πεντάκωμο: «Ανεξέταστη η καταστροφή των άσπρων βράχων»

Το BirdLife Cyprus και οι Φίλοι της Γης Κύπρου εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου να απορρίψει την προσφυγή των δύο περιβαλλοντικών οργανώσεων κατά της πολεοδομικής άδειας για το λιμάνι στο Πεντάκωμο, κρίνοντας ότι η προσφυγή καταχωρίσθηκε εκπρόθεσμα. Παράλληλα, σημειώνουν ότι το δικαστήριο δεν εξέτασε ποτέ την ουσία της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή των περιβαλλοντικών οργανώσεων αναφέρεται ότι η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί ως κατεπείγουσα λόγω της συνεχιζόμενης κατασκευής του έργου και του κινδύνου μη αναστρέψιμης περιβαλλοντικής ζημιάς. Η ακρόαση ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025 στο πλαίσιο διαδικασίας ταχείας εκδίκασης, ακριβώς επειδή ο χρόνος θεωρήθηκε κρίσιμος παράγοντας, προστίθεται.

«Μετά από εννέα μήνες αναμονής, το Δικαστήριο δεν εξέτασε καθόλου κατά πόσο το έργο είναι συμβατό με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Απέρριψε την προσφυγή για διαδικαστικούς και τεχνικούς λόγους, όπως είχε γίνει και με το ενδιάμεσο διάταγμα αναστολής εργασιών το οποίο είχε ακυρωθεί τον Μάιο 2025, χωρίς να εξετάσει καν την ουσία των ζητημάτων που έθεσαν ενώπιόν του οι δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις», τονίζεται.

«Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι με μια απόφαση που, μετά από εννέα μήνες αναμονής, δεν εξετάζει κανένα από τα ουσιαστικά περιβαλλοντικά ζητήματα που θέσαμε ενώπιον του Δικαστηρίου. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν αν ένα έργο τέτοιας κλίμακας είναι συμβατό με την περιβαλλοντική νομοθεσία. Δυστυχώς, το ερώτημα αυτό παραμένει αναπάντητο», δήλωσε η Μέλπω Αποστολίδου, Διευθύντρια του BirdLife Cyprus.

«Η απόφαση σημαίνει ότι παρέμειναν ανεξέταστα ζητήματα που αφορούν όχι μόνο το συγκεκριμένο έργο, αλλά και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία ειδών και οικοτόπων που προστατεύονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο και νομοθεσία», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η απόφαση σημαίνει επίσης ότι οι ανησυχίες που έθεσαν ενώπιον του Δικαστηρίου οι δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπροσωπώντας τις ανησυχίες χιλιάδων πολιτών για το μέλλον της περιοχής και των ειδών που βρίσκονται εκεί, δεν εξετάστηκαν ποτέ επί της ουσίας και αυτό είναι άκρως απογοητευτικό», προστίθεται.

«Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό είναι ότι χρειάστηκαν εννέα μήνες για να ληφθεί μια απόφαση η οποία δεν καταπιάνεται με την ουσία της υπόθεσης», αναφέρεται. «Εφόσον το Δικαστήριο κατέληξε ότι η προσφυγή ήταν εκπρόθεσμη και ασχολήθηκε μόνο με αυτό το ζήτημα και τίποτε άλλο, είναι εύλογο να διερωτάται κανείς γιατί η απόφαση δεν δόθηκε νωρίτερα, ιδιαίτερα σε μια υπόθεση που είχε χαρακτηριστεί ως κατεπείγουσα λόγω της θέσης περί συνεχιζόμενης περιβαλλοντικής, μη αναστρέψιμης ζημιάς», σημειώνεται.

Την ίδια ώρα, αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια αυτών των εννέα μηνών, οι εργασίες στο Πεντάκωμο συνεχίστηκαν, η φυσική ακτογραμμή με τους χαρακτηριστικούς άσπρους βράχους αλλοιώθηκε περαιτέρω και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις συνέχισαν να συσσωρεύονται, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε δικαστική κρίση και συζήτηση επί των ουσιαστικών ζητημάτων που τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου».

«Το BirdLife Cyprus και οι Φίλοι της Γης Κύπρου θα μελετήσουν λεπτομερώς την απόφαση και θα αξιολογήσουν τα επόμενα νομικά τους βήματα», καταλήγει η ανακοίνωση.