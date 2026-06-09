Monachus monachus: Απορρίφθηκε η προσφυγή των περιβαλλοντικών οργανώσεων για Πεντάκωμο - Τι λέει το Δικαστήριο

Την προσφυγή των περιβαλλοντικών οργανώσεων «Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου» και «Φίλοι της Γης» κατά της πολεοδομικής άδειας για τη δημιουργία χερσαίων και λιμενικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των υδατοκαλλιεργητών στην περιοχή Πεντακώμου, με το επιχείρημα της ανεπανόρθωτης καταστροφής ενός βιότοπου, στην προκειμένη περίπτωση αυτού της Μεσογειακής Φώκιας Monachus monachus, απέρριψε το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση που εξέδωσε χθες, 8 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, εννέα μήνες μετά την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, το Δικαστήριο αποφάσισε να κάνει δεκτή την προδικαστική ένσταση που ήγειρε η Δημοκρατία αναφορικά με το εκπρόθεσμο της καταχώρισης της προσφυγής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, «οι οργανώσεις ζητούσαν την ακύρωση της άδειας που είχε χορηγηθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως για το έργο, το οποίο είναι ενταγμένο στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και θεωρείται έργο υψηλής προτεραιότητας για τον τομέα της αλιείας».

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το Δικαστήριο έκανε δεκτή την προδικαστική ένσταση που ήγειρε η Δημοκρατία αναφορικά με το εκπρόθεσμο της καταχώρισης της προσφυγής. Στην απόφασή του έκρινε ότι η αδειοδότηση του έργου ήταν εύκολα προσβάσιμη στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς είχε δημοσιοποιηθεί και μέσω διαδικτύου, ενώ το έργο είχε τύχει ευρείας δημοσιότητας».

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι οργανώσεις δεν επέδειξαν τη δέουσα επιμέλεια ώστε να λάβουν εγκαίρως γνώση της απόφασης, παρά το γεγονός ότι είχαν εύλογο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο.

Όπως επισημαίνεται, η απόφαση θεωρείται σημαντική και από νομικής πλευράς, καθώς το Δικαστήριο υπενθύμισε ότι, παρά το ιδιαίτερο καθεστώς που αναγνωρίζεται σε ενωσιακό επίπεδο στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι κανόνες του παραδεκτού και ειδικότερα η υποχρέωση τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών για την άσκηση προσφυγών.

Σημειώνεται ότι τον Απρίλιο του 2025 το Διοικητικό Δικαστήριο είχε εκδώσει ενδιάμεση απόφαση αναστέλλοντας τις εργασίες του έργου. Ωστόσο, μετά από αίτηση παραμερισμού που καταχώρισε η Νομική Υπηρεσία, η αναστολή ακυρώθηκε, καθώς διαπιστώθηκε ότι η προσφυγή δεν είχε επιδοθεί σε επηρεαζόμενο μέρος.

Την υπόθεση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα χειρίστηκαν η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Θεοδώρα Πιπερή και οι Δικηγόροι της Δημοκρατίας Θάσος Χατζηλούκας και Παύλος Βασιλείου.

Τα επιχειρήματα των δύο πλευρών

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025, από τη μία οι δικηγόροι των δύο περιβαλλοντικών οργανώσεων παρουσίασαν νομολογία, επιχειρήματα που παραπέμπουν σε επιστημονικά δεδομένα, και στοιχεία για τις επιπτώσεις του έργου, αλλά κυρίως για τις ελλείψεις και ανεπάρκειες της Διοίκησης κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου. Από την άλλη, με σειρά επιχειρημάτων, τα οποία, μεταξύ άλλων, αποσκοπούν στο να διασκεδαστούν οι ανησυχίες για αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι δικηγόροι της Νομικής Υπηρεσίας και οι δικηγόροι της κοινοπραξίας των εργολάβων και των ιχθυοκαλλιεργητών υπερασπίστηκαν τη συνέχιση του έργου στην ακτή του Πεντακώμου.

Υπάρχει και δεύτερη προσφυγή

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι δύο οι προσφυγές που έκαναν οι δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις για τα έργα στο Πεντάκωμο. Της προσφυγής τον Ιανουάριο του 2025 στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά της πολεοδομικής άδειας, η οποία αφορά τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε χθες, προηγήθηκε το 2023 η προσφυγή κατά της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και γνωμοδότησης, με τη διαδικασία να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις προτίθενται να εκδώσουν ανακοίνωση με σχόλια για τη δικαστική απόφαση που αφορά την προσφυγή κατά της πολεοδομικής άδειας.