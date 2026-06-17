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«Γαλάζιο 10άρι» για την Κύπρο! Έχουμε τα πιο καθαρά νερά για κολύμπι στην Ευρώπη - Ποιές χώρες ακολουθούν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η χώρα καταγράφει την κορυφαία επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, αφήνοντας πίσω Ελλάδα, Βουλγαρία και Αυστρία και ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η Κύπρος διατηρεί την πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Συγκεκριμένα, το 100% των περιοχών κολύμβησης που παρακολουθούνται στην Κύπρο κατατάχθηκαν στην ανώτατη κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας», επίδοση που φέρνει τη χώρα στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό 97,1%, ενώ στην ομάδα των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις περιλαμβάνονται επίσης η Βουλγαρία και η Αυστρία.

Η επίδοση της Κύπρου ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς σε επίπεδο ΕΕ το 85% των υδάτων κολύμβησης πληρούσε τα αυστηρότερα πρότυπα «εξαιρετικής» ποιότητας. Παράλληλα, το 96% των συνολικά παρακολουθούμενων περιοχών κάλυπτε τουλάχιστον τα ελάχιστα πρότυπα ποιότητας που θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η έκθεση καταδεικνύει ότι η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τις παράκτιες περιοχές να παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα εσωτερικά ύδατα. Συγκεκριμένα, το 88% των θαλάσσιων περιοχών κολύμβησης αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας, έναντι 78% των ποταμών και λιμνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική εικόνα στην Ευρώπη παρέμεινε σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ μόλις το 1,5% των περιοχών κολύμβησης χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκούς ποιότητας.

Η νέα διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερά υψηλή ποιότητα των κυπριακών θαλάσσιων υδάτων, ενισχύοντας περαιτέρω το προφίλ της χώρας ως ασφαλούς και ελκυστικού προορισμού για λουόμενους και τουρίστες.

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