Κίτρινη προειδοποίηση για την Κυριακή - Ποιες ώρες αναμένεται 40άρι

Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες στο εσωτερικό το απόγευμα της Κυριακής εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα αναφέρει ότι η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Η προειδοποίηση τίθεται σε ισχύ από τις 14:00 έως τις 16:30 της Κυριακής.





Αναλυτικά η πρόγνωση

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, και αργότερα τοπικά μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 31 στα δυτικά και βόρεια παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.