Με επιτυχία η συμμετοχή του Λαογραφικού Ομίλου Αφροδίτη στο Taste of Cyprus Festival

Με επιτυχία συμμετείχε ο Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη στην πρώτη ημέρα του Taste of Cyprus Festival, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου.

Ο Όμιλος παρουσίασε παραδοσιακούς χορούς των Κυκλάδων, μεταφέροντας στο κοινό τη ζωντάνια, την αυθεντικότητα και την ομορφιά της νησιώτικης παράδοσης.

Η εμφάνιση των χορευτών και των χορευτριών απέσπασε το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων, αναδεικνύοντας την αξία της ελληνικής λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η διοίκηση του Λαογραφικού Ομίλου Αφροδίτη εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τους διοργανωτές του Taste of Cyprus Festival για την τιμητική πρόσκληση, καθώς και προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία και το χειροκρότημά τους την εκδήλωση. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στους γονείς των παιδιών του Ομίλου για τη διαρκή στήριξη, την εμπιστοσύνη και τη συνεχή παρουσία τους.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους χορευτές και τις χορεύτριες για την εξαιρετική τους παρουσία και την άψογη εκπροσώπηση του Ομίλου.

Ο Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη συνεχίζει με αγάπη, αφοσίωση και σεβασμό να υπηρετεί την παράδοση, διατηρώντας ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.