Νεκρή φάλαινα ξεβράστηκε σε παραλία στα κατεχόμενα – Ανησυχία για το οικοσύστημα στην περιοχή (φώτος)

Ακόμη ένα περιστατικό με φάλαινα που εντοπίστηκε νεκρή σε παραλία των κατεχομένων προκαλεί προβληματισμό για την κατάσταση του θαλάσσιου οικοσυστήματος στην περιοχή.

Το θαλάσσιο θηλαστικό αναμένεται να μεταφερθεί σε Φυσικό Πάρκο στο κατεχόμενο χωριό Βουνό, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία, ώστε να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του τ/κ τύπου, κάθε τέτοιο περιστατικό δεν αποτελεί απλώς μεμονωμένο γεγονός, αλλά λειτουργεί ως προειδοποίηση για την επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μεταξύ των πιθανών αιτιών θανάτου των θαλάσσιων θηλαστικών αναφέρονται ασθένειες, έλλειψη τροφής, θαλάσσια ρύπανση, συγκρούσεις με πλοία, υποθαλάσσιος θόρυβος αλλά και οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Οι ειδικοί τονίζουν ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και επιστημονικά, ώστε να εντοπίζονται τα αίτια και να αποτρέπονται παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.